हजारों फीट ऊपर था विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल; जानें पायलट ने कैसे टाला अहमदाबाद जैसा हादसा

Indigo Flight Emergency Landing: कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस में बड़ा हादसा होते-होते बच गया. दरअसल, पूरा मामला ये है कि कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान 6E-6961 को बुधवार शाम ईंधन रिसाव की सूचना मिलने के बाद वाराणसी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. विमान कोलकाता से श्रीनगर जा रहा था और उसमें 160 से ज्यादा यात्री सवार थे. जैसे ही विमान वाराणसी पहुंचा, पायलट ने एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) को “मेडे-मेडे” सिग्नल भेजा, जो एक अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल है. हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा घटना की जांच की जा रही है.

विमान में मच गई अफरा-तफरी

सूत्रों के अनुसार, ईंधन रिसाव का संदेह होने के कारण तुरंत आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी गई. इसकी सूचना मिलते ही विमान में अफरा-तफरी और सन्नाटा छा गया. एयरलाइन के चालक दल ने स्थिति को संभाला और सभी यात्रियों से शांत रहने की अपील की. ​​पायलट ने बिना देर किए वाराणसी हवाई अड्डे से आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत लैंडिंग की अनुमति दे दी. चालक दल ने सावधानीपूर्वक विमान को रनवे पर उतारा.

लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया सुरक्षित

लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारकर टर्मिनल के आगमन हॉल में ले जाया गया. यात्रियों ने चालक दल की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर इंडिगो कर्मचारियों के साहस और पेशेवर रवैये की भी प्रशंसा की. हवाईअड्डा अधिकारी और तकनीकी दल घटना की जाँच कर रहे हैं. प्रारंभिक जाँच में विमान में ईंधन रिसाव का पता चला है. इसको लेकर एयरलाइन का बयान भी सामने आया है. जिसमें बताया गया कि यात्रियों को दूसरे विमान से श्रीनगर भेजने की व्यवस्था की जा रही है.

उड़ान के दौरान विमान में ईंधन रिसाव हुआ. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) वाराणसी से संपर्क करने के बाद, पायलट ने शाम 4:10 बजे विमान को सुरक्षित रूप से रनवे पर उतार लिया.

पिछले महीने भी इंडिगो विमान में आई थी तकनीकी खराबी

पिछले महीने लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उड़ान भरने से पहले ही उसे आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी. विमान में 151 यात्री सवार थे, जिनमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी शामिल थीं. इंडिगो की उड़ान 6E-2111, जो लखनऊ-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरने वाली थी, उड़ान भरने से ठीक पहले रुक गई. रनवे पर तेज़ गति से उड़ान भरने के बावजूद, विमान उड़ान भरने में विफल रहा.

