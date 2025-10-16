करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’

Indian Railway Big News: भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) जल्द ही यात्रियों की एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा. यह पहल शुरू हो चुकी है. यात्रियों की सबसे आम शिकायत ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाले कंबलों को लेकर होती है. हालांकि चादरें और तकिये के कवर हमेशा धुले हुए होते हैं, लेकिन कंबलों के साथ ऐसा नहीं है. कई यात्रियों को डर होता है कि दिए जाने वाले कंबल गंदे होते हैं और उन्हें ओढ़ने से उन्हें परेशानी हो सकती है.

रेल मंत्री ने क्या कहा?

रेल मंत्री ने कहा कि अब यात्रियों को ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाले कंबलों को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी. जल्द ही इन कंबलों पर उचित कवर उपलब्ध कराए जाएंगे और हर बार वितरण से पहले इन्हें धोया जाएगा. इससे यात्रियों की यह चिंता दूर हो जाएगी कि दिए जाने वाले कंबल गंदे या बिना धुले हैं. रेल मंत्री ने बताया कि यह पहल जयपुर में शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे देश भर की ट्रेनों में लागू किया जाएगा. इससे यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सकेगा और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बड़ी समस्या को किया दूर

अश्विनी वैष्णव ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि आज यात्रियों की एक पुरानी चिंता को दूर करने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है. यात्रियों को अक्सर लगता था कि उन्हें मिलने वाले कंबल साफ नहीं होते. इसी चिंता को दूर करने के लिए आज से घर में इस्तेमाल होने वाले कंबल कवर की तरह ही कंबल कवर की शुरुआत की गई है. इसका पायलट प्रोजेक्ट जयपुर की एक ट्रेन में शुरू किया गया है. सफल होने के बाद इसे देश भर की अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा.

जयपुर से हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत

रेल मंत्री ने बताया कि एसी डिब्बों में कंबल कवर करने का काम जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली एक ट्रेन से शुरू हुआ. हालांकि इन दोनों शहरों के बीच लगभग 11 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अभी तक केवल एक ट्रेन में ही कंबल कवर उपलब्ध कराए गए हैं. सेकंड और फर्स्ट एसी सहित एसी 3 डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को चादर, तकिया, तकिये का कवर और कंबल दिया जाता है. कंबल को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हर बार धुली जाती हैं. अब, कंबलों को भी हर बार धुले हुए कवर से बदला जाएगा.

