Home > देश > करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’

करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’

Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में मिलने वाले गंदे कंबल की समस्या को दूर करते हुए बड़ा एलान किया है. दरअसल अब कंबल के साथ कवर भी मिलेगा.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 16, 2025 8:55:30 PM IST

Indian Railway News
Indian Railway News

Indian Railway Big News: भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) जल्द ही यात्रियों की एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा. यह पहल शुरू हो चुकी है. यात्रियों की सबसे आम शिकायत ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाले कंबलों को लेकर होती है. हालांकि चादरें और तकिये के कवर हमेशा धुले हुए होते हैं, लेकिन कंबलों के साथ ऐसा नहीं है. कई यात्रियों को डर होता है कि दिए जाने वाले कंबल गंदे होते हैं और उन्हें ओढ़ने से उन्हें परेशानी हो सकती है.

रेल मंत्री ने क्या कहा?

रेल मंत्री ने कहा कि अब यात्रियों को ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाले कंबलों को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी. जल्द ही इन कंबलों पर उचित कवर उपलब्ध कराए जाएंगे और हर बार वितरण से पहले इन्हें धोया जाएगा. इससे यात्रियों की यह चिंता दूर हो जाएगी कि दिए जाने वाले कंबल गंदे या बिना धुले हैं. रेल मंत्री ने बताया कि यह पहल जयपुर में शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे देश भर की ट्रेनों में लागू किया जाएगा. इससे यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सकेगा और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें :-

Central Government Pension: अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी! सरकार का आया आदेश, जानिए E-HRM कैसे करेगी मदद?

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बड़ी समस्या को किया दूर

अश्विनी वैष्णव ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि आज यात्रियों की एक पुरानी चिंता को दूर करने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है. यात्रियों को अक्सर लगता था कि उन्हें मिलने वाले कंबल साफ नहीं होते. इसी चिंता को दूर करने के लिए आज से घर में इस्तेमाल होने वाले कंबल कवर की तरह ही कंबल कवर की शुरुआत की गई है. इसका पायलट प्रोजेक्ट जयपुर की एक ट्रेन में शुरू किया गया है. सफल होने के बाद इसे देश भर की अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा.

जयपुर से हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत

रेल मंत्री ने बताया कि एसी डिब्बों में कंबल कवर करने का काम जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली एक ट्रेन से शुरू हुआ. हालांकि इन दोनों शहरों के बीच लगभग 11 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अभी तक केवल एक ट्रेन में ही कंबल कवर उपलब्ध कराए गए हैं. सेकंड और फर्स्ट एसी सहित एसी 3 डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को चादर, तकिया, तकिये का कवर और कंबल दिया जाता है. कंबल को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हर बार धुली जाती हैं. अब, कंबलों को भी हर बार धुले हुए कवर से बदला जाएगा.

यह भी पढ़ें :- 

‘हम पिछड़ी जाति के नहीं हैं…’ Narayana Murthy-Sudha Murthy ने कांग्रेस सरकार को लिखा लेटर, मचा हंगामा

Tags: Ashwini Vaishnawindian railwayindian railway latest newsIndian Railway NewsRailway Minister
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’
करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’
करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’
करोड़ों ट्रेन यात्रियों को आखिरकार मिल ही गया दिवाली गिफ्ट, लोग बोले ‘Thank You Railway’