Central Government Pension: अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी! सरकार का आया आदेश, जानिए E-HRM कैसे करेगी मदद?

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! मोदी सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य लाभों में लंबा इंतजार खत्म करने का आदेश जारी किया है. अब कर्मचारियों को अपने पीपीओ और पेंशन प्राप्त करने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह कदम पेंशन प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. लेकिन क्या हैं वो नए नियम और डिजिटल बदलाव जो इसे संभव बनाएंगे? आइए जानते हैं कि सरकार ने पेंशन भुगतान को सुचारू और त्वरित बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं.

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है. इस अधिसूचना से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अपना पीपीओ प्राप्त हो सकेगा.

जानें क्या है पीपीओ

पीपीओ सभी पेंशनभोगियों को आवंटित एक विशिष्ट 12-अंकीय संख्या होती है. इस दस्तावेज़ में कई महत्वपूर्ण विवरण होते हैं, जैसे पेंशनभोगी का नाम, जन्मतिथि, पेंशन राशि, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि. पेंशन के लिए आवेदन करते समय और वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय पीपीओ नंबर आवश्यक होता है. पीपीओ नंबर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना पीएफ खाते को एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करना मुश्किल हो सकता है.

पीपीओ जारी करने के लिए जल्द ही डिजिटलीकरण और ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) को पूरी तरह से अपनाने का प्रस्ताव है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक कर्मचारी का सत्यापित सेवा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो, जिससे पेंशन प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी को रोका जा सके.

पेंशन प्रक्रिया अब आसान और तेज़ हो जाएगी

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब किसी भी परिस्थिति में सतर्कता मंजूरी के अभाव में पेंशन भुगतान नहीं रोका जाएगा. अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक जाँच चल रही है, तो भी उसे अनंतिम पेंशन दी जाएगी. हालाँकि, जाँच का अंतिम आदेश जारी होने तक कर्मचारी का ग्रेच्युटी भुगतान रोका जा सकता है. यह कदम पेंशन भुगतान को सुव्यवस्थित और त्वरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है.

भविष्य पोर्टल अनिवार्य होगा

सभी मंत्रालयों और विभागों को पेंशन संबंधी मामलों की प्रगति की निगरानी और ट्रैक करने के लिए भविष्य पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है. यह पोर्टल वास्तविक समय में पेंशन मामलों की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्ति से कम से कम दो महीने पहले पीपीओ या ई-पीपीओ जारी किए जाएँ। वर्तमान में, 10,000 से अधिक आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ) इस पोर्टल से जुड़े होंगे.

इसके अतिरिक्त, पेंशन मामलों की निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में एक नोडल निरीक्षण समिति और एक उच्च-स्तरीय निरीक्षण समिति (एचएलओसी) का गठन किया जाएगा. ये समितियाँ हर दो महीने में लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा करेंगी और उनके निपटान की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करेंगी. अंत में, सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 63(1)(ए) के तहत, सभी विभागों को आवश्यक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति से कम से कम दो महीने पहले पीपीओ या ई-पीपीओ जारी किया जाए.

