‘हम पिछड़ी जाति के नहीं हैं…’ Narayana Murthy-Sudha Murthy ने कांग्रेस सरकार को लिखा लेटर, मचा हंगामा

Narayana Murthy, Sudha Murty Refuse Caste Survey: इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी, प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति जनगणना, एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है. इस फैसले से राज्य में हलचल मच गई है.

क्या है वजह?

दोनों ने सर्वेक्षण करने वाली स्वायत्त सरकारी संस्था कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को एक स्व-सत्यापित पत्र सौंपा. आधिकारिक सर्वेक्षण प्रपत्र में नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से विवरण देने से इनकार कर रहे है. पत्र में लिखा था कि ‘हम और हमारा परिवार जनगणना में भाग नहीं लेंगे और हम इस पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि करते हैं’ उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वे किसी भी पिछड़ी जाति से नहीं हैं और सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी सरकार के लिए किसी काम की नहीं होगी. नारायण मूर्ति ने पत्र में कहा कि “इसलिए हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं.”

डीके शिवकुमार ने सर्वेक्षण में भाग लिया

हाल ही में उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित आवास पर जनगणना अधिकारियों ने एक सर्वेक्षण किया. शिवकुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लिया है. धर्म जाति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनका शिवकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया है. हालांकि सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बावजूद जनगणना अधिकारियों ने उनसे और प्रश्न पूछे है. लंबी पूछताछ से चिढ़कर शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा कि “आप प्रश्न पूछने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं.”

व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग

इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया कि जाति जनगणना में भाग न लेना ही बेहतर होगा और चेतावनी दी कि यदि कोई इसमें भाग लेता है, तो व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा है. कर्नाटक की जाति जनगणना की समय सीमा बढ़ा दी गई है. यह सर्वेक्षण पूरे राज्य में 12 अक्टूबर तक और बेंगलुरु में 24 अक्टूबर तक पूरा होना है. 7 अक्टूबर की पिछली समय सीमा अधूरे डेटा संग्रह के कारण चूक गई थी.

कर्नाटक में कौन सा सर्वेक्षण चल रहा है?

सर्वेक्षण को पूरा करने में आसानी के लिए स्कूल को आधे दिन के कार्यक्रम में समायोजित किया गया है, और सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल नई समय सीमा तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे. साथ ही कुछ दशहरा की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है. यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सर्वेक्षण 7 अक्टूबर की समय सीमा तक पूरा नहीं हो सका. कर्नाटक में चल रहा जाति सर्वेक्षण, जो अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक किया जाएगा. लगभग 83 प्रतिशत परिवार को कवर करेगा. जिसमें राज्य के 14.3 मिलियन परिवार में से 12.2 मिलियन परिवारों की गणना की जाएगी.