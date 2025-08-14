Home > देश > Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक खबर आई है। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'BBB-' से अपग्रेड कर 'BBB' कर दिया है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 14, 2025 21:12:16 IST

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक खबर आई है। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ‘BBB-‘ से अपग्रेड कर ‘BBB’ कर दिया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि जब कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीँ भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।

S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने फिस्कल कंसोलिडेशन को प्राथमिकता दी है, जबकि मजबूत बुनियादी ढांचे और सतत सार्वजनिक वित्त पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एजेंसी का कहना है कि भारत का आर्थिक विस्तार क्रेडिट मैट्रिक्स पर सकारात्मक असर डाल रहा है और आने वाले दो-तीन वर्षों में मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा विकास की गति को बनाए रखेगा।

महंगाई पर नियंत्रण में भारत की पॉलिसी सफल

आपको बता दें कि S&P ग्लोबल ने यह भी उल्लेख किया कि भारत की मौद्रिक नीतियाँ महंगाई दर को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो रही हैं। और यही कारण है कि एजेंसी ने भारत की लॉन्ग-टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया।

Independence Day 2025 Theme: इस साल का स्वतंत्रता दिवस थीम जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा!

18 साल बाद आया बदलाव

आपको ये भी बताते चलें कि S&P ने आखिरी बार जनवरी 2007 में भारत की क्रेडिट रेटिंग को ‘BBB’ में अपग्रेड किया था। यानि 18 साल बाद यह सुधार हुआ है, जो भारत की स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रमाण है।

सरकार ने किया स्वागत

वित्त मंत्रालय ने इस रेटिंग सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था की चुस्ती और सक्रियता को दर्शाता है। वहीँ मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि भारत मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास के दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए आगे सुधारात्मक कदम उठाता रहेगा।

इस साल अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा यह दूसरा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिवीजन है। इससे पहले DBRS ने भी भारत को BBB की रेटिंग दी थी।

यह कदम भारत के तेज़ आर्थिक विकास और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

India China Trade: दुश्मन बनेंगे दोस्त, जल्द LAC पर शुरू होगा व्यापार! जाने MEA ने भारत-चीन के बीच ट्रेड को लेकर ऐसा क्या बोल दिया?

Tags: global ratingIndependence Day 2025india economy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!
Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!
Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!
Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?