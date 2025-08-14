Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा तोहफ़ा, अमेरिका और पाकिस्तान हो सकते हैं हैरान!

Indian Economy: स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक खबर आई है। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ‘BBB-‘ से अपग्रेड कर ‘BBB’ कर दिया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि जब कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीँ भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।

S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने फिस्कल कंसोलिडेशन को प्राथमिकता दी है, जबकि मजबूत बुनियादी ढांचे और सतत सार्वजनिक वित्त पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एजेंसी का कहना है कि भारत का आर्थिक विस्तार क्रेडिट मैट्रिक्स पर सकारात्मक असर डाल रहा है और आने वाले दो-तीन वर्षों में मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा विकास की गति को बनाए रखेगा।

महंगाई पर नियंत्रण में भारत की पॉलिसी सफल

आपको बता दें कि S&P ग्लोबल ने यह भी उल्लेख किया कि भारत की मौद्रिक नीतियाँ महंगाई दर को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो रही हैं। और यही कारण है कि एजेंसी ने भारत की लॉन्ग-टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया।

18 साल बाद आया बदलाव

आपको ये भी बताते चलें कि S&P ने आखिरी बार जनवरी 2007 में भारत की क्रेडिट रेटिंग को ‘BBB’ में अपग्रेड किया था। यानि 18 साल बाद यह सुधार हुआ है, जो भारत की स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रमाण है।

सरकार ने किया स्वागत

वित्त मंत्रालय ने इस रेटिंग सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था की चुस्ती और सक्रियता को दर्शाता है। वहीँ मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि भारत मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास के दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए आगे सुधारात्मक कदम उठाता रहेगा।

इस साल अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा यह दूसरा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिवीजन है। इससे पहले DBRS ने भी भारत को BBB की रेटिंग दी थी।

यह कदम भारत के तेज़ आर्थिक विकास और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।