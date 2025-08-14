Home > देश > Independence Day 2025 Theme: इस साल का स्वतंत्रता दिवस थीम जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा!

पुरे देश में प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस किसी ना किसी थीम पर आयोजित होता है.उसी तरह इस साल भी मनाया जा रहा है. और  इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम सुनकर आपको भी गर्व होगा।

Published By: Shivani Singh
Published: August 14, 2025 20:48:46 IST

Independence Day 2025 Theme: भारत के इतिहास में 15 अगस्त एक गौरवपूर्ण दिन है। और इस दिन का इंतजार हर भारतवासी को बेसब्री से रहता है. ये बिलकुल भी अब बताने वाली बात नहीं है क्योंकि इस देश के बच्चे-बच्चे को पता है कि इसी दिन, 1947 में हमारा देश 200 वर्षों की अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ और स्वतंत्रता दिवस न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, बल्कि यह देश की एकता, प्रगति और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को भी जगाता है।

हर साल इस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीँ सुबह लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण और तिरंगा फहराना कार्यक्रम की शुरुआत करता है, जबकि देशभर में तिरंगा यात्रा, देशभक्ति गीत और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की परंपरा जारी रहती है।

Independence Day 2025 Theme: “New India”

मालुम हो कि पुरे देश में प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस किसी ना किसी थीम पर आयोजित होता है.उसी तरह इस साल भी मनाया जा रहा है. और  इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम सुनकर आपको भी गर्व होगा। जी हाँ इस वर्ष का थीम है  “New India” (न्यू इंडिया)। इस थीम का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को और मजबूत करना है। यह थीम सरकार के “विकसित भारत विजन” का प्रतीक है, जो हर नागरिक को देश की विकास यात्रा से जोड़ने पर जोर देती है।

79वां स्वतंत्रता दिवस

मालूम हो कि 2025 में यह 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहीँ आजादी के बाद से इसे 79वीं बार पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस ख़ास अवसर पर नागरिकों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया जाता है। वहीँ लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण, स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभर में तिरंगा यात्रा, इस दिन को विशेष बनाते हैं। पुरे देशभर में इसकी रौनक कुछ दिनों पूर्व ही देखने को मिल जाती है.

स्वतंत्रता दिवस का महत्व

स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे पूर्वजों की कुर्बानी और संघर्ष की याद दिलाता है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम किस तरह अपने देश को प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। वहीँ हर नागरिक के लिए यह दिन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करने का समय भी है।

