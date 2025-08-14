Home > देश > India China Trade: दुश्मन बनेंगे दोस्त, जल्द LAC पर शुरू होगा व्यापार! जाने MEA ने भारत-चीन के बीच ट्रेड को लेकर ऐसा क्या बोल दिया?

India China Trade: चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा से पहले, ऐसी खबरें हैं कि नई दिल्ली और बीजिंग पाँच साल से भी ज़्यादा समय के बाद घरेलू वस्तुओं का सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

Published: August 14, 2025 20:24:10 IST

India China Trade: चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा से पहले, ऐसी खबरें हैं कि नई दिल्ली और बीजिंग पाँच साल से भी ज़्यादा समय के बाद घरेलू वस्तुओं का सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

भारत ने गुरुवार को कहा कि वह “सभी निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने में सहायता” करने के लिए चीन के साथ “संपर्क में बना हुआ है”। इस बीच, चीन ने कहा कि दोनों पड़ोसी देश “विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं”।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे, हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला और सिक्किम में नाथू ला – दोनों देशों के बीच सीमा पार निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं – के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत कर रहा है।

दोनों देशों के व्यापार पर MEA ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “हम सभी निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं – उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे, हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला दर्रे और सिक्किम में नाथू ला दर्रे – के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने में सहायता के लिए चीनी पक्ष के साथ संपर्क में बने हुए हैं। अगर कोई अपडेट होगा, तो हम आपको सूचित करेंगे।”

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, वांग के 18 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से मुलाकात के लिए नई दिल्ली आने की खबरों पर मीडिया की पूछताछ के जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं।

मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान के हवाले से कहा गया, “हम दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण आम सहमति पर अमल करने, उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की गति बनाए रखने, राजनीतिक आपसी विश्वास को मज़बूत करने, व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को उचित ढंग से निपटाने और चीन-भारत संबंधों के निरंतर, सुदृढ़ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।” उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्री की यात्रा से संबंधित विवरण समय आने पर जारी किए जाएँगे।

भारत और चीन के बीच सुधर रहे रिश्ते!

भारत और चीन दोनों ही द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में लगातार जुटे हैं, जो जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घातक झड़पों के बाद गंभीर तनाव में आ गए थे।

लेकिन उन्होंने पिछले साल 21 अक्टूबर को हुए एक समझौते के तहत दो टकराव बिंदुओं – डेमचोक और देपसांग – से सैन्य टुकड़ियों की वापसी पूरी करके गतिरोध को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है।

अब, दोनों पक्षों ने संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना और नई दिल्ली द्वारा चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करना शामिल है।

