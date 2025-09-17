PM Modi के बारे में कितना जानते हैं आप? दम है तो दीजिए इन 10 सवालों के जवाब

PM Modi’s 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। वे 2001 से 2014 तक लगातार तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आइए क्विज के माध्यम से जानें आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कितना जानते हैं.
-
नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संगठनात्मक जिम्मेदारी किस पद पर सबसे पहले संभाली थी?
a) राष्ट्रीय अध्यक्ष
b) गुजरात संगठन महामंत्री
c) राष्ट्रीय महासचिव
d) प्रांत संगठन मंत्री
-
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2016 में एक ऐतिहासिक आर्थिक फैसला लिया था, उसे क्या कहा गया?
a) नोटबंदी (डिमोनेटाइजेशन)
b) GST लागू करना
c) मुद्रा योजना
d) दिवाला और दिवालियापन कोड
-
नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ की शुरुआत की थी?
a) 2012
b) 2014
c) 2015
d) 2017
-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब “अंग्रेज़ों का दौर” का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था?
a) 2012
b) 2013
c) 2015
d) 2016
-
प्रधानमंत्री मोदी के कौन से मंत्रालय ने “डिजिटल इंडिया” योजना का कार्यान्वयन किया?
a) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
b) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
c) गृह मंत्रालय
d) वित्त मंत्रालय
-
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जापान की यात्रा के दौरान किस विशेष सम्मेलन में भाग लिया था?
a) G7 सम्मेलन
b) एशिया-पैसिफिक आर्थिक सहयोग (APEC)
c) टोक्यो इंटरनेशनल फोरम
d) शिखर सम्मेलन
-
नरेंद्र मोदी ने किस साल ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान की घोषणा की थी?
a) 2013
b) 2015
c) 2016
d) 2017
-
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने किस वर्ष राफेल विमान सौदे पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था?
a) 2015
b) 2016
c) 2018
d) 2019
-
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, वे किस वर्ष से गुजरात के मुख्यमंत्री थे?
a) 2000 से 2014
b) 2001 से 2014
c) 2002 से 2013
d) 1999 से 2014
-
प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष ‘नमामि गंगे’ योजना शुरू की थी?
a) 2012
b) 2014
c) 2015
d) 2017
उपर लिखे गए सवालों के जवाब इस प्रकार हैं
-
B) गुजरात संगठन महामंत्री
(मोदी ने BJP के गुजरात संगठन में अहम भूमिका निभाई थी।)
-
A) नोटबंदी (डिमोनेटाइजेशन)
(2016 में मोदी सरकार ने ₹500 और ₹1000 के नोट बंद किए।)
-
C) 2015
(प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई।)
-
B) 2013
(“अंग्रेज़ों का दौर” नामक पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुई।)
-
B) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डिजिटल इंडिया योजना इसी मंत्रालय के अंतर्गत है।)
-
C) टोक्यो इंटरनेशनल फोरम
(मोदी ने जापान की यात्रा के दौरान टोक्यो इंटरनेशनल फोरम में भाग लिया था।)
-
C) 2016
(स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 में घोषित किया गया था।)
-
C) 2018
(राफेल विमान सौदे पर महत्वपूर्ण फैसले 2018 में लिए गए।)
-
B) 2001 से 2014
(मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।)
-
D) 2017
(नमामि गंगे योजना 2017 में शुरू हुई।)