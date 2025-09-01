दिल्ली-NCR में बारिश बनी आफत, सड़क पर ट्रैफिक जाम तो दिल्ली मेट्रो ने भी दिया ‘धोखा’

Delhi Heavy Rain: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और नजदीक के कई इलाकों में भीषण बारिश हो रही है। इस वजह से कई इलाकों में भारी जाम देखनेको मिला। मौसम विभाग (IMD) ने शाम तकरीबन चार बजे जानकारी दी कि दिल्ली के दक्षिणी और मध्य इलाकों में हो रही मध्यम बारिश अब उत्तरी इलाकों में भी बढ़ने की संभावना है। अगले 2 घंटों तक बारिश जारी रहने की अनुमान है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम और भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

साथ ही, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा, “प्रभावित इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने और ज़रूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे कि घर के अंदर रहें, पेड़ों या कमज़ोर ढाँचों के नीचे न छुपें, सड़क/यातायात की स्थिति की जाँच करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।”

भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग गया। शाम करीब छह बजे एक यूज़र ने लिखा कि कालिंदी कुंज ब्रिज पर जाम लग गया है। भारी बारिश के कारण स्थिति बेहद खराब है। कालिंदी कुंज और मदनपुर रोड पर भारी जाम लगा हुआ है।

भारी जाम से जूझते लोग

एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि NH-48 पर घंटों से जाम लगा हुआ है। इफको चौक से गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर होते हुए धौला कुआँ तक जाम लगा हुआ है। NH-8 शंकर चौक से शंकर विहार तक पूरी तरह जाम है।

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, प्रेस एन्क्लेव के पास एक घंटे से जाम लगा हुआ है। वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वे मामले का संज्ञान लेंगे।

एक अन्य यूजर ने गूगल मैप की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि NH 8 पर महिपालपुर से धौला कुआँ तक भारी जाम लगा हुआ है। लिबासपुर अंडरपास के पास बीते आधे घंटे से जाम है, लेकिन मौके पर कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं है।

दोपहर करीब 3.30 बजे शिकायत मिली कि एसएसएन मार्ग 100 फीट रोड, छतरपुर से टिवोली पर भारी जाम लगा हुआ है। कुतुब मीनार रोड भी पूरी तरह जाम था।

महरौली-गुरुग्राम रोड पर अहिंसा स्थल से कुतुब मीनार मेट्रो रोड तक पूरी तरह जाम है। उत्तम नगर के नजफगढ़ रोड पर भी भारी जाम देखा गया।

बारिश की वजह से दिल्ली मेट्रो ने भी दिया ‘धोखा’

भारी बारिश का असर दिल्ली मेट्रो के परिचालन पर असर डालता दिखा। सामने आई जानकारी के अनुसार, आज शाम 7:30 बजे से 8:20 बजे तक ब्लू लाइन पर बाराखंभा और इंद्रप्रस्थ स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएँ अस्थायी रूप से बाधित रहीं। इसकी वजह ओएचई (बारिश के कारण गीले हुए बाहरी पेड़ों से आने वाली सूखी शाखा) पर एक छोटी पेड़ की टहनी गिरना और ओएचई के चार्ज वाले हिस्से का छोटा होकर अर्थिंग वाला हिस्सा बन जाना था।

प्रभाव को कम करने के लिए, ट्रेन सेवाओं को निम्नानुसार नियंत्रित किया गया:

1. इंद्रप्रस्थ से वैशाली/नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक अप और डाउन दोनों दिशाओं में नियमित ट्रेन सेवाएँ जारी रहीं।

2. बाराखंभा से द्वारका के बीच अप और डाउन दोनों दिशाओं में नियमित ट्रेन सेवाएँ जारी रहीं।

3. बाराखंभा और इंद्रप्रस्थ के बीच अप लाइन पर सिंगल लाइन ट्रेन सेवाएँ जारी रहीं।

यात्रियों को इसकी जानकारी देने के लिए, ब्लू लाइन पर स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर नियमित रूप से घोषणाएँ की गईं। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक लाइनों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई।

गुरुग्राम में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

बता दें, लगातार हो रही बारिश ने गुरुग्राम की रफ्तार को भी थाम दिया है। बारिश के चलते आमजन को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार की शाम को सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी नजर आईं। गुरुग्राम-सुभाष चौक, मेडिसिटी रोड, राजीव चौक पर पिछले एक घंटे से जाम की स्थिति बताई जा रही है।

वहीँ, गुरुग्राम- मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भारी बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए गुरुग्राम में करीब 500 फॉर्च्यून कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए (वर्क फ्रॉम होम) आदेश जारी किए हैं।

