Semiconductors in India: भारत बनेगा सेमी कंडक्टर का बड़ा हब, नरेंद्र मोदी करेंगे सेमीकॉन का शुभारंभ

दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट

Semi conductors in India: भारत की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी सेमीकाॅन इंडिया 2025 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह दिल्ली के यशोभूमि में करेंगे। इस बड़े आयोजन में भारत को दुनिया का बड़ा सेमी कंडक्टर का हब बनाने पर चर्चा होगी।

अमेरिका जैसे देशों से निर्भरता होगी कम

सेमी कंडक्टर का उपयोग ऑटोमोबाइल ,इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन,कंप्यूटर,लैपटॉप,इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित अनेक उपकरणों में होता है और भारत को अभी तक सेमी कंडक्टर के लिए अमेरिका,चीन जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन भारत के गुजरात में पिछले दिनों सेनी कंडक्टर के उत्पादन का काम शुरू हुआ है इसी वर्ष के अंत तक भारत ने बने सेमी कंडक्टर मेड इन इंडिया बाहर आने लगेंगे।

यूनिट लगाने में तकनीकी देने में मदद करेगा सिंगापुर

भारत को अभी तक सेमी कंडक्टर पर बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन अब भारत ने जो शुरुआत की है उसको बड़ा साथ इस मामले में सिंगापुर का मिला है जो सेमी कंडक्टर की भारत में अनेक स्थानों पर यूनिट लगाने में तकनीकी देने में मदद करेगा।

सिंगापुर के साथ भारत सरकार ने जो साझेदारी की है वह सफल हो गई तो भारत दुनिया का सेमी कंडक्टर का बड़ा हब बन जाएगा।

2 से 4 सितंबर तक दिल्ली के यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर), नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे इसी आयोजन में 33 देशों सहित सिंगापुर के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

‘बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावरहाउस’ होगा इस साल का थीम

इस वैश्विक कार्यक्रम में 33 देशों के प्रतिनिधि, 50 से अधिक ग्लोबल सीईओ, 350 प्रदर्शक और 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय वक्ता हिस्सा लेंगे। इस साल का थीम “बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावरहाउस” रखा गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में हो रहे नवाचारों और नए रुझानों पर चर्चा होगी।

6 राज्यों में सेमी कंडक्टर के बड़े प्रोजेक्ट

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को गति देने के लिए अब तक सरकार ने 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें हाई-वॉल्यूम फैब्रिकेशन यूनिट्स (Fabs), 3D पैकेजिंग, सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) और ओएसएटी (OSATs) शामिल हैं। साथ ही, 280 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को आधुनिक डिजाइन टूल उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 23 स्टार्टअप्स को डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत मंजूरी मिली है।

पिछले दिनों ही भारत सरकार ने गुजरात, असम,पंजाब,ओडिशा सहित 6 राज्यों में सेमी कंडक्टर के बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाने की मंजूरी दी है।