Home > देश > Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?

Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?

Peter Navarro Brahmin Remark:अंग्रेजी भाषी दुनिया में आज भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल सामाजिक या आर्थिक 'कुलीन वर्ग' को दर्शाने के लिए किया जाता है। 'एक्स' पर निरक्षरता आश्चर्यजनक है।

Published By: Ashish Rai
Published: September 1, 2025 17:54:17 IST

Trump trade Advisor Brahmin Remark(नवारो के ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कई नेताओं ने जताई नाराजगी)
Trump trade Advisor Brahmin Remark(नवारो के ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कई नेताओं ने जताई नाराजगी)

Peter Navarro Brahmin Remark: अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में ट्रंप के बिज़नेस काउंसलर पीटर नवारो ने रूस के साथ तेल खरीद को लेकर एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने भारत पर निशाना साधने के लिए जातिवादी शब्द ‘ब्राह्मण’ का इस्तेमाल किया है। नवारो ने कहा कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इसे रोकने की ज़रूरत है। नवारो के बयान पर अब भारत में बहस छिड़ गई है। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है।

नवारो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि बोस्टन ब्राह्मण शब्द कभी न्यू इंग्लैंड, अमेरिका के धनी वर्ग (कुलीन वर्ग) के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजी भाषी दुनिया में आज भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल सामाजिक या आर्थिक ‘कुलीन वर्ग’ को दर्शाने के लिए किया जाता है। ‘एक्स’ पर निरक्षरता आश्चर्यजनक है।

Ishita Malik Murder Case: छात्रा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी के चाचा गुजरात से गिरफ्तार

निशिकांत दुबे ने भी किया पलटवार

भाजपा नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने सागरिका घोष के बयान पर पलटवार किया। एक्स पर एक पोस्ट में, दुबे ने कहा कि नक्सलवाद के लिए ‘बोस्टन ब्राह्मण’ शब्द ओलिवर वेंडेल होम्स सीनियर ने 1861 में अपने उपन्यास एल्सी वेनर में गढ़ा था, जिसमें उन्होंने इन प्रभावशाली परिवारों की तुलना भारत की सर्वोच्च पुरोहित जाति से की थी। वे अपनी बुद्धिमत्ता, परोपकार, नागरिक कर्तव्य और विशिष्टता, अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- मुझे इस शब्द पर उपदेश देने से बचें

वहीं, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नवारो के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रियंका ने कहा कि पीटर नवारो द्वारा अपनी बात रखने के लिए भारत में एक विशेष जाति की पहचान का हवाला देना, भले ही इसका अर्थ दूसरों की तुलना में ‘विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग’ ही क्यों न हो, शर्मनाक और भयावह है। कृपया मुझे अमेरिकी संदर्भ में ब्राह्मण शब्द के इस्तेमाल पर उपदेश देने से बचें।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारत के संदर्भ में ब्राह्मण (हाँ, बोस्टन का कुलीन ब्राह्मण, अमेरिकी संदर्भ में, मुझे पता है) शब्द का प्रयोग अचानक नहीं हुआ है, यह जानबूझकर किया गया है। इसलिए कृपया इसका गलत अर्थ निकालने से बचें।

नवारो ने क्या कहा?

नवारो ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर निशाना साधा और कहा, ‘मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोग कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा।’

नवारो ने ‘फॉक्स न्यूज संडे’ को दिए एक इंटरव्यू में कहा, देखिए, पीएम मोदी एक महान नेता हैं। वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं।

पहले किया अपहरण, फिर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के साथ किया सामूहिक बलात्कार, मामला जान कांप जाएगी रूह

Tags: peter navarro brahmin remark
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?
Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?
Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?
Trump trade Advisor Brahmin Remark:’ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे’, ट्रंप के शागिर्द ने विवादित बयान देकर मचाया बवाल, जानिए किसने क्या कहा?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?