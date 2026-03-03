Home > देश > Happy Holi 2026 Wishes: बिना देर किए होली पर भेजें ये खास शायरियां, स्पेशल मैसेज के साथ अपनों को बोलें ‘हैप्पी होली’

Happy Holi 2026 Wishes: त्योहार पर हम सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों को विश करने के लिए खास मैसेज या शायरी खोजते हैं. तो आज हम आपके लिए खास शायरी लेकर आए हैं, जिन्हें आप WhatsApp Status या फिर किसी को भेजकर हैप्पी होली कह सकते हैं.

By: Heena Khan | Published: March 4, 2026 6:40:38 AM IST

Happy Holi 2026 Wishes: इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन पूरा देश रंगों और उत्साह से होली खेलने वाले हैं. लेकिन होली का असली मजा तो अपनों के साथ ही आता है. इसलिए लोग होली जैसे त्योहारों पर अपने दोस्तों, परिवार और भाई-बहन को खास अंदाज में होली विश  करते हैं. होली विश करने के लिए कोई कोई रंगीन GIF ढूंढता है, तो कोई शायरी. कोई WhatsApp Status पर यूनिक कोट्स लगाता है. आपकी इसी तलाश को खत्म करने के लिए हम यहां होली पर अपनों को भेजने के लिए खास शायरियां खोज कर लाए हैं. जिन्हें आप अपनों को भेजकर खास अंदाज में हैप्पी होली कह सकते हैं. 

अपनों के लिए खास शायरियां 

  • रंग बरसें आसमां से, गुलाल की फुहार हो,
    पिचकारी चले दोस्तों संग, हंसी का संसार हो.
    कान्हा की लीला सज जाए हर गली में आज,
    होली मुबारक हो सबको, खुशियों का आधार हो!
  • नफरत की दीवार गिरा दो इस होली,
    गले मिलो और बोलो मीठी बोली.
    रंगों में घुल जाए सारा जहां,
    प्यार की होली हो, खुश रहो हमेशा!
  • गुलाल उडाओ प्यार से, मिलो सब दिलदार से,
    होली आई है रंगों की बहार लेके,
    अपनों के साथ मिलकर मनाओ ये त्यौहार,
    हैप्पी होली, खुशियां बरसें हजार!
  • रंगों की बारिश आई है, खुशियों की सौगात लाई है,
    दिल से दिल को मिलाने, होली फिर मुस्कान लाई है.
    बुरा न मानो होली है, बस प्यार बढाओ यार!
  • तेरे गालों पे जब गुलाल लगा,
    ये जहां मुझको लाल लाल लगा.
    होली की शाम में बस तू ही तू,
    प्यार का रंग चढा रहे हमेशा तुझ पर!
  • होली है रंगों का उत्सव, मन में खुशी का उल्लास है,
    अपनों का साथ हो, जीवन में बस प्यार ही प्यार है.
    गुजिया की मिठास, ठंडाई की ठंडक,
    होली मुबारक, खुश रहो हर पल!
  • पिचकारी की धार हो, अबीर-गुलाल की बौछार हो,
    अपनों का प्यार हो, यही है होली का त्यौहार हो.
    रंगों में भीगो, हंसो-खेलो यारों,
    हैप्पी होली, जीवन रंगीन हो जाए!
  • जले बुराई की होलिका, बढे विश्वास और प्यार,
    रंगों से सजे जीवन, आए खुशियों का बहार.
    अपनों को गले लगाओ, भूल जाओ पुरानी बात,
    होली की शुभकामनाएं, दिल से दिल तक!
  • रंग लगे न लगे, प्यार तो चढ ही जाता है,
    होली में अपनों का साथ, दिल को छू जाता है.
    मीठी गुजिया खाओ, ठंडाई पीयो यार,
    होली मुबारक, खुश रहो हमेशा प्यार!

  • आ जाओ गुलाबी ठंडक में, गुलाल उडाए हवा में,
    राधे-कान्हा का प्यार घुल जाए सभी में.
    दुखों को दूर कर रंगीन हो जाए त्यौहार,
    आपको मुबारक हो होली का ये प्यारा त्यौहार!

