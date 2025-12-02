Home > देश > कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी

कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी

Bomb Threat on Indigo flight Kuwait: कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी का ईमेल मिलने पर मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सुरक्षा जांच जारी है. इससे पहले भी ऐसी धमकी मिल चुकी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 10:05:03 AM IST

indigo
indigo


Bomb Threat on Indigo flight Kuwait: मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. ये विमान कुवैत से हैदराबाद की ओर जा रहा था. उड़ान के दौरान ही इसे बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से विमान को तुरंत मुंबई मोड़ दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन को भेजा गया था. ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विमान को नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया.

 कैसे हुई लैंडिंग

FlightRadar24 के अनुसार, ये इंडिगो फ्लाइट एयरबस A321-251NX ने रात 1:56 बजे कुवैत से उड़ान भरी थी. इसे हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन सुबह करीब 8:10 बजे धमकी के चलते मुंबई में ही उतार लिया गया. लैंडिंग के बाद विमान और यात्रियों की सुरक्षा जांच की गई.

 पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी धमकी मिली हो. 23 नवंबर को भी बहरीन से हैदराबाद आने वाली एक उड़ान को बम की धमकी दी गई थी. उस समय भी सुरक्षा कारणों से विमान को मुंबई हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया और वहां आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी.

Tags: Bomb ThreatBomb Threat on Indigo flightindigo flightKuwait to Hyderabad flight
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी