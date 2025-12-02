कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी

Bomb Threat on Indigo flight Kuwait: मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. ये विमान कुवैत से हैदराबाद की ओर जा रहा था. उड़ान के दौरान ही इसे बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से विमान को तुरंत मुंबई मोड़ दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन को भेजा गया था. ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विमान को नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया.

कैसे हुई लैंडिंग

FlightRadar24 के अनुसार, ये इंडिगो फ्लाइट एयरबस A321-251NX ने रात 1:56 बजे कुवैत से उड़ान भरी थी. इसे हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन सुबह करीब 8:10 बजे धमकी के चलते मुंबई में ही उतार लिया गया. लैंडिंग के बाद विमान और यात्रियों की सुरक्षा जांच की गई.

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी धमकी मिली हो. 23 नवंबर को भी बहरीन से हैदराबाद आने वाली एक उड़ान को बम की धमकी दी गई थी. उस समय भी सुरक्षा कारणों से विमान को मुंबई हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया और वहां आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी.