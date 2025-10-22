UP News: डॉक्टर की लापरवाही ने मासूम को दिया जीवनभर का दर्द! करतूत जानकर दहल जाएगा आपका भी दिल

ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हिला दिया है. एक नवजात बच्ची के इलाज में कथित लापरवाही के आरोप ने न केवल परिवार को सदमा दिया, बल्कि पूरे इलाके में चिंता और रोष की लहर दौड़ा दी. परिवार का कहना है कि डॉक्टरों की गलती ने छोटी बच्ची की जिंदगी को गंभीर संकट में डाल दिया. अब इस मामले की जांच पुलिस और प्रशासन दोनों कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की मांगों ने इसे और भी विवादित बना दिया है.

नवजात के इलाज में लापरवाही

परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसका हाथ नीला पड़ गया और उसे काटना पड़ा. परिवार का यह भी आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना बताए, जाँच के नाम पर उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया. दादरी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने जाँच के लिए सीएमओ को पत्र भेजा है.

परिवार का कहना है कि 5 अक्टूबर को जन्मी नवजात को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. वहाँ के कर्मचारियों ने उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगाया, जो कुछ ही देर बाद नीला पड़ने लगा. जब परिवार ने डॉक्टरों से शिकायत की, तो उन्हें इलाज का आश्वासन दिया गया. हालाँकि, बच्ची की हालत धीरे-धीरे बिगड़ती गई. जब उसकी हालत बिगड़ गई, तो उसे दूसरे अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि उसका हाथ इतनी गंभीर स्थिति में है कि उसे काटना पड़ सकता है.

परिवार ने गोपाल नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में शिवम भाटी ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी का हाथ काटने की नौबत आ गई है.

उन्होंने संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है. शिवम का कहना है कि उनकी बेटी का हाथ मुरझाने लगा है और हड्डियाँ दिखाई देने लगी हैं. उनका आरोप है कि नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने जाँच के बहाने नवजात को दूसरे अस्पताल भेज दिया, जहाँ उसे भर्ती कर लिया गया.

इस पूरे मामले की जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी ने हस्तक्षेप किया. युवा नेता मोहित नागर ने बताया कि जिला प्रशासन से आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो पार्टी कार्यकर्ता गोपाल नर्सिंग होम के बाहर धरना देंगे और अस्पताल पर ताला जड़ देंगे.

