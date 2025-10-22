Home > उत्तर प्रदेश > दिवाली की रात भाभी ने खेली ‘खूनी होली’, तड़पता रह गया युवक

उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाली घटना (Heart Breaking Incident) सामने आई हैं. जहां गुस्से में आकर भाभी (Sister in Law) ने अपने ही देवर का प्राइवेट पार्ट (Private Part) काट डाला. फिलहाल, पीड़ित का दिल्ली के एम्स (AIIMS) में इलाज चल रहा है. पुलिस आरोपी भाभी की तलाश में जुटी हुई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 12:26:09 PM IST

Agra Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा के  बरहन क्षेत्र स्थित खेड़ी गांव से बेहद ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है. जहां, दीपावली की रात खुशियां मातम में बदल गई. भाभी ने अपने सो रहे देवर पर जानलेवा हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला. 

आखिर क्या है पूरा मामला: 

दरअसल, आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से एक भाभी और उसके देवर में आए दिन विवाद होते रहते थे. इसी परेशानी की वजह से भाभी ने गुस्से में आकर सो रहे देवर का प्राइवेट पार्ट काट डाला. यह घटना के समय रात के करीब 2 बज रहे थे. इस वारदात के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SN Medical College) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया. 

पीड़ित के भाई ने क्या बताया?:

इस पूरे वारदाते के बाद पीड़ित के भाई मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भाभी आगरा से रात हो ही आई थी, और उसके बाद वो सीधे कमरे में घुसी, अंदर से कुंडी लगाई और सो रहे देवर पर धारदार हथियार से तेज हमला कर दिया था. साथ ही उन्होंने कहा कि युवक की चीख सुनकर परिवार वालों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला. 

घटना की क्या है असली वजह?:

फिलहाल, यह दिल दहला देने वाली वारदात परिवार में चल रहे लंबे विवाद का नतीजा मानी जा रही है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाभी मौके से फरार हो गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाभी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस पूरे घटना ने दीपावली की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया. 

Tags: Agra Crime NewsDeadly AttackHusbandYounger BrotherPolice InvestigationSister in Law
