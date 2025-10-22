‘हमें बचा लो Yogi जी’, मदीने से प्रेमानंद के लिए दुआ मांगने वाले शख्स की जान पर आई बात; बोले-आधी आधी रात को…

Premanand Maharaj News: प्रेमानंद जी महाराज वो शख्स हैं जिनके दीवाने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में हैं. हालही में उनके बीमार होने पर देशभर के ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी अनुयायी हैं सब उनके ठीक होने की दुआ करने लगे थे, इसी बीच मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी ने भी मदीने से उनके जल्द ठीक होने की दुआ की थी और उनकी खूब तारीफ भी की थी. जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

जानिए क्या था मामला?

इस दौरान सूफियान ने सऊदी अरब के मदीना से प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगी थी. उसने मस्जिद-ए-नबवी के सामने नमाज़ पढ़ते हुए अपने मोबाइल पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर दिखाई और वीडियो भी बनाया. जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस मामले को लेकर वीडियो में सूफियान ने कहा कि महाराज जी एक सच्चे इंसान हैं. वो उनके लिए अपना गला भी कटाने को तैयार है. इंसानियत चंदन या टोपी से परिभाषित नहीं होनी चाहिए.

सुफियान को मिल रहीं धमकियां

वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार सुफियान को धमकियां मिल रही हैं. वहीं आज सूफियान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए साफ कहा कि मदीना में नमाज़ पढ़ने का उसका वीडियो वायरल होने के बाद कुछ दिन पहले कुछ मीडियाकर्मी उसके घर आए थे. मीडिया के आने से अब लोगों को उसका पता पता चल गया है. पिछले कुछ दिनों से बाइक सवार कभी दिन में तो कभी रात में आ रहे हैं. सूफियान ने दावा किया कि ये लोग उसके परिवार से सूफियान को समझाने की कोशिश करने को कह रहे हैं.

CM Yogi से मांगी मदद

वीडियो वायरल होने के बाद, सूफ़ियान अपने परिवार को लेकर टेंशन में हैं कि कहीं कोई उनको नुकसान न पहुंचा दे. वहीं वीडियो में, सूफ़ियान ने कहा कि उनका घर बस्ती से काफ़ी दूर है, इसलिए अगर कोई घटना घटित होती है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. सूफ़ियान ने सरकार और प्रशासन से अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है. इससे पहले, प्रयागराज के एक युवक सूफ़ियान इलाहाबादी, जिन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए सऊदी अरब के मदीना में प्रार्थना की थी, ने एक नया वीडियो जारी कर धमकियों की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है.

