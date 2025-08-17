Home > देश > Voter Adhikar Yatra: बिहार के दंगल के लिए राहुल गांधी ने कसी कमर, आज से शुरू करेंगे ‘वोटर अधिकार यात्रा’…25 जिलों को करेंगे कवर; तेजस्वी के अलावा ये बड़े नेता भी होंगे शामिल

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा'शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि ये  यात्रा बिहार में 16 दिन तक चलेगी। इस दौरान वह 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 17, 2025 08:55:24 IST

Voter Adhikar Yatra: बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने इसको लेकर बिहार में अपनी रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में राहुल गांधी आज (17 अगस्त, 2025) से बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सासाराम से होगी। बता दें कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस वक्त ईसी के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध कर रहा है। 

अब इसी को लेकर राहुल गांधी बिहार के सासाराम से ‘वोटर अधिकार यात्रा’शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि ये  यात्रा बिहार में 16 दिन तक चलेगी। इस दौरान वह 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ इस यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे।

तेजस्वी के अलावा इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेता होंगे शामिल

राहुल गांधी के इस दौरे में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक, यह दौरा 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगा, जिसे कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा की लड़ाई में निर्णायक क्षण बता रही है। 16 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में राहुल गांधी मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत 25 जिलों का दौरा करेंगे।

1300KM की यात्रा करेंगे राहुल गांधी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहार में 1,300 किलोमीटर की होगी, जोकि महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुज़रेगी और उन इलाकों में जनसमर्थन जुटाएगी जहां मताधिकार से वंचित होने के आरोप सबसे गंभीर हैं।

पवन खेड़ा ने इस यात्रा को एक जन आंदोलन बताया है। खेड़ा ने कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े नागरिकों की आवाज़ दबाने की एक सुनियोजित साजिश के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है।

