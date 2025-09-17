अब EVM में दिखेगी प्रत्याशी की रंगीन फोटो, बिहार चुनाव से होगी शुरुआत
भारतीय निर्वाचन आयोग ने EVM मतपत्र को और भी स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे EVM मतपत्र में मतदाताओं को अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर भी दिखेगी.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 17, 2025 6:43:37 PM IST

नई दिल्ली,  भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने EVM बैलेट पेपर को अधिक स्पष्ट र्रोप से एवं आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए संसोधन के मुताबिक अब वोटर EVM पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न के साथ-साथ उनकी रंगीन फोटो भी देख पाएंगे ताकि मतदाता, वोट करते हुए किसी संशय में न फंसें. आयोग ने बिहार चुनाव के साथ ही यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है.

EVM मतपत्र और भी स्पष्ट और पठनीय 

भारतीय निर्वाचन आयोग ने EVM मतपत्र को और भी स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में कुछ बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत निर्देशों में संशोधन किया और इसके तहत अब EVM में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न के साथ-साथ उनकी रंगीन तस्वीर भी दिखेगी जिससे मतदाता बिना किसी संशय के और स्पष्ट रूप से अपने लिए उपयुक्त उम्मीदवार को वोट दे पाएंगे. आयोग द्वारा यह नई व्यवस्था बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू हो जाएगी. 

6 महीनों में चुनाव आयोग के 28 नए कदम

निर्वाचन प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हुए चुनाव आयोग लगातार कई नए पहल कर रहा है. पिछले 6 महीनों में चुनाव आयोग 28 नए कदम उठा चुका है. इसमें SIR के मुद्दे को लेकर बहुत विवाद भी हुआ अब आयोग ने EVM मतपत्र को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. EVM मतपत्र पर अब सभी उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें दिखाई देंगी जिससे उम्मीदवार का फोटो साफ तौर पर दिख सके और मतदान में किसी भी प्रकार के संशय से बचा जा सके. 

मतपत्र के फाॅन्ट का आकार और कागज की गुणवत्ता में भी सुधार 

सभी उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में दिखेंगे. वहीं फॉन्ट का आकार 30 होगा जो बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा.साथी साथ सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट साइज में होंगे जिससे यह आसानी से पढ़ने में आए. इसके अलावा EVM मतपत्र 70 GSM कागज पर मुद्रित किए जाएंगे. विधानसभा चुनाव के लिए तय RGB गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा. इस कागज की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर होगी. 

अब मतदान प्रक्रिया भी होगी सुगम

आयोग का कहना है कि इस पहल से मतदान प्रक्रिया सुगम हो जाएगी. साथ ही चुनाव की पारदर्शिता और लोगों का आयोग पर भरोसा भी मजबूत होगा. रंगीन तस्वीरें, बड़े फॉन्ट और बेहतर गुणवत्ता वाले कागज की वजह से मतदाता बिना किसी असमंजस के सही उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे. विशेषज्ञों की माने तो  यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा. EVM पर अब तक काले-सफेद तस्वीर और छोटे फॉण्ट साइज वाले अक्षरों की वजह से मतदाताओं को परेशानी होती थी. नई व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी व सुगम हो जाएगी. 

