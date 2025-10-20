देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई

PM Modi Diwali Wish: रोशनी का त्योहार दिवाली, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. ये त्योहार खुशियों से बड़े एहसासों का त्योहार है यह न केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बल्कि सुख, समृद्धि और आपसी प्रेम का भी प्रतीक है. दिवाली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जब हम अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने और उनके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करने के लिए एक साथ आते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष दिवाल सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है, इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और एक बड़ा संदेश भी दे दिया है.

PM Modi ने दीं दिवाली की शुभकामनाएं

दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. रोशनी का यह पावन त्योहार सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और सद्भाव से आलोकित करे – यही हमारी हार्दिक कामना है. वहीं प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर देश के लोग भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं.

Greetings on the occasion of Diwali. May this festival of lights illuminate our lives with harmony, happiness and prosperity. May the spirit of positivity prevail all around us. — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025







देशवासियों को भारतीय सेना का संदेश

भारतीय सेना के एडीजीपीआई ने ट्वीट किया और लिखा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीओएएस और भारतीय सेना के सभी रैंक दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. रोशनी और खुशियों का यह त्योहार हमारे जीवन को नए अवसरों से रोशन करे और सफलता का मार्ग प्रशस्त करे. आइए, हम अपने सैनिकों के साहस और वीरता तथा उनके बलिदान को याद करते हुए इस रोशनी के त्योहार को मनाएं.

