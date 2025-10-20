Home > देश > देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई

देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई

Diwali Wish 2025: इस वर्ष दिवाल सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है, इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और एक बड़ा संदेश भी दे दिया है.

By: Heena Khan | Published: October 20, 2025 7:55:06 AM IST

pm modi diwali wish
pm modi diwali wish

PM Modi Diwali Wish: रोशनी का त्योहार दिवाली, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. ये त्योहार खुशियों से बड़े एहसासों का त्योहार है यह न केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बल्कि सुख, समृद्धि और आपसी प्रेम का भी प्रतीक है. दिवाली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जब हम अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने और उनके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता की कामना करने के लिए एक साथ आते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष दिवाल सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है, इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और एक बड़ा संदेश भी दे दिया है.

PM Modi ने दीं दिवाली की शुभकामनाएं

दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. रोशनी का यह पावन त्योहार सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और सद्भाव से आलोकित करे – यही हमारी हार्दिक कामना है. वहीं प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर देश के लोग भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं.



देशवासियों को भारतीय सेना का संदेश 

भारतीय सेना के एडीजीपीआई ने ट्वीट किया और लिखा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीओएएस और भारतीय सेना के सभी रैंक दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. रोशनी और खुशियों का यह त्योहार हमारे जीवन को नए अवसरों से रोशन करे और सफलता का मार्ग प्रशस्त करे. आइए, हम अपने सैनिकों के साहस और वीरता तथा उनके बलिदान को याद करते हुए इस रोशनी के त्योहार को मनाएं. 

दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, इस समय करें पूजा वरना हो सकता है भारी नुकसान

Aaj Ka Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के दिन कारोबार में होगा बड़ा मुनाफा, करियर में मिलेगी तरक्की, जानें आज का राशिफल

Tags: diwali 2025Diwali Wisheshome-hero-pos-1Indian Armypm modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025
देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई
देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई
देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई
देशवासियों को दिवाली पर PM Modi का बड़ा संदेश, भारतीय सेना ने भी अलग अंदाज में दी बधाई