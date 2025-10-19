Kal Ka Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के दिन कारोबार में होगा बड़ा मुनाफा, करियर में मिलेगी तरक्की, जानें कल का राशिफल

सिंह (Leo)

सिंह- यदि पिछले कुछ दिनों से भाग दौड़ के चलते काफी परेशान हो गए थे, तो आज राहत मिलने का समय है. नौकरी में भी बदलाव का समय दिख रहा है, अच्छे ऑफर आएं तो छोड़ना ठीक नहीं होगा. कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रसन्नता का ध्यान रखें, आज के इस खास दिन पर उन्हें मिठाई के साथ कुछ उपहार या बोनस देकर उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें. आज अपनों के कटु शब्द मन खराब कर सकते हैं, लेकिन संयमित रहते हुए कोई कड़ी प्रतिक्रिया न दें. घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, तो आज उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है. स्वास्थ्य के लिहाज से बीपी से जूझ रहे लोगों को सतर्क रहना होगा. अचानक तबीयत बिगड़ने की आशंका है. खाने में नमक-चिकनाई और जरूरी व्यायाम के लिए लापरवाही ठीक नहीं है.