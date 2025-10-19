Kal Ka Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के दिन कारोबार में होगा बड़ा मुनाफा, करियर में मिलेगी तरक्की, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal, 20 October 2025: आज 20 अक्टूबर सोमवार का दिन सभी राशि के लोगों को नई ऊर्जा के साथ दिन का स्वागत और उत्साह के साथ त्यौहार मनाने का संदेश दे रहा है. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए मिलाजुला तो कुछ के लिए बेहद शानदार रहेगा. जाने आज आपको किन मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, जिससे आप दिन को शुभ बना सके. करियर, कारोबार के मामले में क्या मिलेगा ग्रहों का सपोर्ट और बढेंगे उन्नति की ओर या फिर आर्थिक नुकसान गिराएगा आपका आत्मविश्वास. जाने आज के दिन का हाल, दैनिक राशिफल के माध्यम से.. पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया दैनिक राशिफल-
मेष (Aries)
मेष- काम न बनने की स्थिति में नए सिरे से कार्यों की शुरुआत करें. उम्मीद है कि दोबारा काम शुरू करने पर आपके रुके हुए काम बनेंगे. सामाजिक कार्यों में आज आपकी भूमिका अहम रहेगी. सेल्स और मार्केटिंग का काम करने वाले लोगों को कार्यस्थल की ओर से पसंदीदा उपहार या अच्छा बोनस मिलने की संभावना है. हाथ आई बड़ी डील छोटी सी गलती के कारण वापस भी जा सकती है, इसलिए सतर्क रहें. करियर और व्यक्तिगत दोनों ही मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा. अपनों से मिलने का मौका मिलेगा, इससे मन प्रसन्न होगा. सेहत में उतार-चढ़ाव आने के कारण बाहर घूमने जाने की योजना को स्थगित करना पड़ सकता है.
वृष (Taurus)
वृष- कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, महत्वपूर्ण बैठक या चर्चा में न केवल आपकी बातें सुनी जाएगी बल्कि मानी भी जाएगी. राजनीति से जुड़े लोगों को सक्रियता दिखानी होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. यह प्रसन्नता निकट भविष्य में प्रमोशन या सैलरी ग्रोथ के रूप में भी दिख सकती है. मेडिकल से जुड़े बड़े व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकेंगे. युवाओं को एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं. दांपत्य जीवन में अगर कोई तनाव की स्थिति है तो जीवनसाथी के साथ बातचीत कर हालात सामान्य बनाने की कोशिश करें, विवाद को तूल देने से संबंधों में और खटास ही बढ़ेगी. प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें.
मिथुन (Gemini)
मिथुन- आज दिन की शुरुआत से ही कार्य को लेकर फोकस्ड रहें, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं दिखाएं शांति के साथ काम करें, अन्यथा काम बिगड़ सकता है. सरकारी कामकाज में बहुत सजगता रखनी होगी. साझेदारी के व्यापार में अच्छा लाभ होने की संभावना है. उन्नति के मार्ग में आ रहे व्यवधान को दूर करने के लिए आज से नित्य गणपति जी की आराधना करें, उनका श्रृंगार करें और साथ ही दुर्वा की माला जरूर पहनाएं. क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कटु शब्दों के प्रयोग के कारण जीवनसाथी के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. किसी बीमार या मरीज की सेवा करने का मौका मिले, तो पीछे न हटे. आर्थराइटिस के रोगी फिजिकल एक्टिविटी और दवाइयों का नियमित सेवन करें.
कर्क (Cancer)
कर्क- विवाद से खुद को दूर रखना है, यहां तक बिना मांगे किसी भी मुद्दे पर सलाह भी नहीं देनी है. आजीविका के क्षेत्र में खास तौर से जो लोग खाने पीने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपेक्षित मुनाफा होने की संभावना है. पढ़ाई में लापरवाही महंगी पड़ सकती है, अच्छा होगा की पढ़ाई और मनोरंजन के बीच का संतुलन बनाकर चले. समय की कीमत को समझे, इसका दुरुपयोग करने से बचना है. माता संग वार्तालाप करें, उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करें. घर परिवार से किसी नए सदस्य के जुड़ने की संभावना है. सड़क पर चलते समय थोड़ी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है.
सिंह (Leo)
सिंह- यदि पिछले कुछ दिनों से भाग दौड़ के चलते काफी परेशान हो गए थे, तो आज राहत मिलने का समय है. नौकरी में भी बदलाव का समय दिख रहा है, अच्छे ऑफर आएं तो छोड़ना ठीक नहीं होगा. कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रसन्नता का ध्यान रखें, आज के इस खास दिन पर उन्हें मिठाई के साथ कुछ उपहार या बोनस देकर उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें. आज अपनों के कटु शब्द मन खराब कर सकते हैं, लेकिन संयमित रहते हुए कोई कड़ी प्रतिक्रिया न दें. घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, तो आज उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है. स्वास्थ्य के लिहाज से बीपी से जूझ रहे लोगों को सतर्क रहना होगा. अचानक तबीयत बिगड़ने की आशंका है. खाने में नमक-चिकनाई और जरूरी व्यायाम के लिए लापरवाही ठीक नहीं है.
कन्या (Virgo)
कन्या- आज आलस्य की वजह से अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों को सौंप सकते हैं. बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण काम स्वयं ही निपटाएं. अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत या कोई निवेश कर सकते हैं. होम अप्लायंसेज का व्यापार करने वालों के लिए सतर्क रहने का दिन है, हिसाब किताब में चूक से नुकसान हो सकता है. दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, फिर चाहे सामने कोई अपना हो या कोई मित्र ही क्यों न हो. अभिभावकों को छोटे बच्चों के बदलते नेचर और संगत पर नजर रखनी होगी. पारिवारिक स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ भी समझौता करना पड़ सकता है. आंख में चोट लगने की आशंका है, काम के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें.
तुला (Libra)
तुला- ऑफिशियल कामकाज में आज औरों की अपेक्षा आपका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहेगा. हार्डवेयर के कारोबारियों को अच्छा लाभ होगा. नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए फुटकर दुकानदारों को ग्राहकों की पसंद के हिसाब से सामान की वापसी का ऑफर भी रखना चाहिए. व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने के प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं. भौतिक सुविधाओं में बढ़ोतरी की संभावना है, घर की जरूरत से जुड़ा कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं. प्रयास करें कि किसी वरिष्ठ के साथ आपकी कोई झड़प न हो, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती है. सेहत में स्थितियां उतार-चढ़ाव वाली रहेंगी. दवा-दिनचर्या में अचानक कोई बदलाव लाने से बचें.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक- आज के दिन आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी. सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय परिश्रम और सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है. करियर के लिहाज से दिन शुभ रहेगा. पुराने संपर्कों के जरिए बेहतर नौकरी के मौके बनेंगे. सरकारी कामकाज में सावधानी बरतें. लेट-लतीफी नुकसान करवा सकती है. युवाओं को कठिनाई सामने देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. हिम्मत से सामना करें, जल्द परिस्थिति बदलती दिख रही हैं. मित्रों और अपनों की मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें. मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य में गिरावट होगी. पहले से बीमार लोगों को डॉक्टर से संपर्क रखना लाभप्रद होगा.
धनु (Sagittarius)
धनु- आज के दिन खुद को संतुलित रखने का प्रयास करें. घमंड में आकर अच्छे मौकों को भुनाने में चूक हो सकती है. बिगड़े काम भी पूरे होते दिख रहे हैं. नए संपर्क के साथ मेलजोल बढ़ाना लाभकारी होगा. मार्केटिंग से जुडे़ करियर में लाभ होगा. कर्मचारियों से अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनका हौसला बढ़ाते रहें. कपड़े और अनाज का व्यापार करने वाले अच्छा लाभ कमाएंगे. युवाओं के महत्वपूर्ण काम बन सकते हैं. घर के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ छोटे सदस्यों को भी देखरेख की जरूरत है. हार्ट पेशेंट लापरवाही बिल्कुल न बरतें. जल्द स्थितियां अनुकूल बनेंगी.
मकर (Capricorn)
मकर- जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि लेने से बचना है, क्योंकि आज सिर्फ नुकसान होने की आशंका है. प्लानिंग के साथ ऑफिशियल कार्यों की शुरुआत करें, तभी समय पर कार्य पूरे हो सकेंगे. पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो समय उपयुक्त है, कारोबार में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी के लिए अब संतान की भागीदारी भी बढ़ाएं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. व्यवहार में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तुलनात्मक व्यवहार करने की आदत आज आपके लिए ही नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है. भाई को आर्थिक लाभ की संभावना है. परिवार में कोई युवा विवाह योग्य हैं तो उसके लिए अच्छी कन्या मिल सकती है. खानपान में खास सतर्कता रखें. बाकी सेहत को लेकर आपको चिंता परेशानी वाली बात नहीं है.
कुंभ (Aquarius)
कुम्भ- आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए उन्नति का समय चल रहा है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को प्रयासों में कमी नहीं लानी है. विज्ञापन एजेंसी या कंपनी चलाते हैं तो प्रगति होगी. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी. आज का दिन अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्नता महसूस करने का है. परिवार के साथ मिलेगा तो खुशी दोगुनी होगी. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. संतान से स्नेह दिखाएं. गहरी सांस लेते समय हल्का भारीपन महसूस हो सकता है, मानसिक रूप से हल्की थकान संभव है.
मीन (Pisces)
मीन- आज का दिन आपके लिए सफलता से भरपूर रहने वाला है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं. पदोन्नति या फिर सैलरी में बढ़ोतरी के आसार हैं. ध्यान रखें किसी महत्वपूर्ण काम में कोई गलती न होने पाए. विरोधियों से सतर्क रहते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ते रहें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कुछ अड़चनों या पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ता है. जमीन और संपत्ति से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी. परिवार में सभी का सहयोग और सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर पैरों में दर्द और सूजन रह सकती है, खासकर बड़े बुजुर्ग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें.