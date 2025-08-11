Home > देश > श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, बहन से राखी बंधा कर लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 1 की हालत नाज़ुक

श्रावस्ती जनपद के थाना हरदत्तनगर गिरंट  के नवाबगंज-शंकरपुर रोड पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया , भीषण टक्कर से  मौके पर ही 2 महिला 2 किशोरी समेत बाइक चालक की मौके पर ही मौत

August 11, 2025

मिथिलेश पाठक की रिपोर्ट 

Shravasti Accident : उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना हरदत्तनगर गिरंट  के नवाबगंज-शंकरपुर रोड पर पुलिस चौकी हरबंशपुर से महज़ 500 मीटर की दूरी पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार एक ही परिवार के 6 लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक की मिक्सर मशीन से ज़ोरदार भिड़ंत हो गई।

 भीषण टक्कर से  मौके पर ही 2 महिला 2 किशोरी समेत बाइक चालक की मौके पर ही मौत 

टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 महिला 2 किशोरी समेत बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाज़ुक बनी हुई है।
मृतक की पहचान विजय कुमार वर्मा 32 वर्ष, नीतू देवी 16 वर्ष , सुनीता 40 वर्ष तथा ज्ञानवती 8 वर्षीय  मासूम की मौत हुई है।घटना की सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। 

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का पुलिस को निर्देश 

वंही पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि विजय कुमार वर्मा अपने परिवार के साथ अपनी बहन के यँहा से राखी बंधा कर वापस आ रहा था तभी उसका एक ट्रैक्टर से भीषण भिड़ंत हो जाती है जिसमे 4 की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई है जिसमे अभी तक 5 लोगों की मौत हुई है एक की हालत अभी नाज़ुक बनी हुई है।

इस दर्दनाक घटना का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

