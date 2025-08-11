Home > देश > Thook Jihad Video From Bhopal: फिर जाग गया थूक जिहाद का जिन्न! बोतल का पानी और फल बने विवाद की वजह, सावन में हिन्दू आस्था के साथ खिलवाड़ पर भड़के सनातनी

दू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि वीडियो में थूकता हुआ दिख रहा व्यक्ति एक मौलाना है, जिसने जानबूझकर हेलमेट पहना हुआ है। दूसरा व्यक्ति एक फल विक्रेता है, जो फलों पर थूक वाला पानी छिड़क रहा है।

Published: August 11, 2025 16:52:27 IST

Thook Jihad Video From Bhopal: राजधानी भोपाल के मिसरोद में थूक जिहाद का मामला सामने आया है। एक फल विक्रेता का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पानी की बोतल में थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद, पास में खड़ा एक अन्य व्यक्ति बोतल से पानी फलों पर छिड़कता हुआ साफ़ दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद, हिंदू संगठनों ने इसे थूक जिहाद करार दिया है और फल विक्रेता के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है।

हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की

घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग मौके पर पहुँच गए और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि वीडियो में थूकता हुआ दिख रहा व्यक्ति एक मौलाना है, जिसने जानबूझकर हेलमेट पहना हुआ है। दूसरा व्यक्ति एक फल विक्रेता है, जो फलों पर थूक वाला पानी छिड़क रहा है।

सावन के महीने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई

घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों का कहना है कि इस घटना से हिंदू आस्था को ठेस पहुँची है। सावन के पवित्र महीने में थूक जिहाद को अंजाम देकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मिसरोद थाने का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर एक समुदाय विशेष की फल दुकानों को हटाने की मांग की।

पुलिस ने कहा- जाँच के बाद कार्रवाई करेंंगे 

मामले पर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जाँच कहल रही है। कानून से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध  कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीँ, हिंदू संगठनों का कहना है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी जाँच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि हम नगर निगम के भी संपर्क में हैं और नगर निगम भी कार्रवाई करेगा।

