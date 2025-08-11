Home > देश > Nitish Kumar: बिहार चुनाव से पहले सुपर एक्टिव हुए CM Nitish, जनता के सामने रखा कामों का पुलिंदा, क्या फिर मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी?

Bihar Politics: प्रगति यात्रा के दौरान वादा और अब पहनाया गया, अमली जामा। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने पटना के एम्स और दानापुर इलाके में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। सड़क और पुल जैसी योजनाओं को 768 करोड़ की योजनाओं से पूरा किया जाएगा ।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 11, 2025 17:02:00 IST

Nitish Kumar (नीतीश कुमार ने कही ये बात)

शैलेन्द्र कुमार की रिपोर्ट, Bihar Politics: प्रगति यात्रा के दौरान वादा और अब पहनाया गया, अमली जामा। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने पटना के एम्स और दानापुर इलाके में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। सड़क और पुल जैसी योजनाओं को 768 करोड़ की योजनाओं से पूरा किया जाएगा, जिन पर अब काम शुरू हो रहा है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स गोलंबर पर 138.5 करोड़ रुपये लागत की एम्स गोलंबर- जानीपुर- पैनापुर नेव (जंक्शन ऑफ बिहटा सरमेरा पटना रिंग रोड) ( लंबाई 10.5 किमी) पथ के टू लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही 73.06 करोड़ की लागत से नौबतपुर-मसौढ़ी पथ के 17वें किमी में नौबतपुर लख में फ्लाईओवर (लंबाई 1.015 किमी) निर्माण कार्य का भी शिलापट्ट अनावरण कर मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहटा सरमेरा पथ से संपर्कता हो जाने के कारण फुलवारीशरीफ, एम्स, दानापुर, नौबतपुर आदि पश्चिमी पटना से आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। नौबतपुर लख में फ्लाईओवर का निर्माण हो जाने से नौबतपुर लख पर लगनेवाली जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही पटना के लोगों को मसौढ़ी जाना सुगम होगा। इस क्षेत्र में औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रगति होगी।

यह पथ एनएच-139 फोर लेन एम्स के पास से होकर बभनपुरा, जानीपुर, अकबरपुर, पुनपुन सुरक्षा बांध से होते हुए बिहटा-सरमेरा (6 लेन) को जोड़ता है, जिससे फुलवारीशरीफ, एम्स, दानापुर, नौबतपुर आदि पश्चिमी पटना क्षेत्र का विकास और तेजी से हो सकेगा। नौबतपुर लख में फ्लाई ओवर के बन जाने से व्यवसायिक वाहनों को पटना से मसौढ़ी, बिक्रम जगहों पर जाने में समय की बचत होगी।

बिहार सीएम नीतीश क्या बोले?

कोथवां, रूपसपुर नहर पर आयोजित कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने 71.48 करोड़ रुपये की लागत की पटना जिलान्तर्गत खगौल नेहरु पथ का अशोक राज पथ-रुपसपुर नहर पथ तक फोर लेन ( लंबाई 6.9 कि०केमी) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड पथ से इसकी संपर्कता हो जाने से पूरे क्षेत्र की आबादी को लाभ होगा। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को भी बेहतर संपर्कता मिलेगी, जिससे यहां आवागमन करने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी।इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नेहरू पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से 143.86 करोड़ रुपये की लागत से दीघा-एम्स पाटली पथ को दानापुर की तरफ नेहरु पथ से संपर्कता प्रदान करने के निर्माण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दीघा से लेकर खगौल तक के इलाकों में रहने वाले लोगों को पाटली पथ के उपयोग का लाभ मिल सकेगा। इससे नेहरु पथ की यातायात व्यवस्था बहुत मज़बूत होगी तथा पाटली पथ का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जेपी सेतु एम्स तक पहुंचना और आसाना होगा। नेहरु पथ पर यातायात का दबाव कम होगा तथा जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। नेहरू पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से ही मुख्यमंत्री ने 21.35 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू पथ से गोला रोड ( लंबाई 2.20 किमी) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया।

गोला रोड क्षेत्र का विकास काफी तेजी से हुआ है। इस क्षेत्र में कई हाई राईज बिल्डिंग्स बने हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। साथ ही इस पथ का उपयोग आस-पास के रिहायशी इलाकों में तथा दानापुर जाने के लिए मुख्य पथ के रूप में किया जाता है। इस पथ के चौड़ीकरण के लिए जमीन उपलब्ध है।

प्रगति यात्रा के दौरान क्या बोले सीएम?

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा की बहुत खुशी की बात है कि, प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिला के लिए की गई घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी (पश्चिमी क्षेत्र) के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग की छह योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं पर शीघ्र काम शुरू कर तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी (पश्चिमी क्षेत्र) में आम लोगों के लिए यातायात काफी बेहतर होगा तथा जाम की समस्या में कमी आएगी। साथ ही नेहरू पथ से पाटली पथ होते हुए जेपी सेतु और एम्स तक पुहंचना आसान होगा। गोला रोड के चौड़ीकरण से पश्चिमी पटना के नए विकसित क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी।

