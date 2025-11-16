Home > देश > Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार

Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को बड़ी कामयाबी मिली है. एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था.

By: Sohail Rahman | Last Updated: November 16, 2025 8:33:26 PM IST

delhi lal quila blast latest news
delhi lal quila blast latest news


Delhi Red Fort Blast Case: दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को बड़ी कामयाबी मिली है. एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था.गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर राशिद अली है. धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी. एनआईए ने उसे दिल्ली से पकड़ा. धमाके की जांच पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में केस एनआईए को सौंपा गया. केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी के दौरान आमिर गिरफ्त में आया.

कौन है आमिर? (Who is Aamir?)

जांच में सामने आया कि आमिर जम्मू-कश्मीर के सांबूरा, पंपोर का रहने वाला है. उसने पुलवामा के उमर उन नबी नाम के शख्स के साथ मिलकर ये हमला प्लान किया था. आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए आईईडी (बम बनाने वाला उपकरण) के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

यह भी पढ़ें :- 

मानहानि केस में संजय राउत को मिली राहत, विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट किया रद्द; जानें क्या है शौचालय घोटाला केस?

NIA ने फॉरेंसिक जांच के जरिए की पहचान (NIA identified the body through forensic investigation)

एनआईए ने फोरेंसिक जांच के जरिए उस ड्राइवर की पहचान की है जो धमाके के वक्त उसी कार में था. उसकी पहचान उमर उन नबी के रूप में हुई है. उमर पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. यानी, जो खुद डॉक्टर था, वही आतंकवादी साजिश में शामिल निकला. एनआईए ने उमर उन नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है. अब उस गाड़ी की भी जांच की जा रही है ताकि और सबूत मिल सकें. अब तक एजेंसी 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं. यह धमाका 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था.

दिल्ली धमाके मामले की जांच में रविवार को क्या-क्या हुआ? (What happened on Sunday in the investigation of the Delhi blast case?)

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में रविवार को कई अहम घटनाक्रम सामने आए. सबसे पहले लाल किला मेट्रो स्टेशन जो धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से बंद था, दोबारा खोल दिया गया. स्टेशन के सभी गेट अब सामान्य रूप से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं. लाल किले के सामने लगाया गया सफेद परदा भी हटा दिया गया है, जिससे इलाके में सामान्य गतिविधियां लौटती दिखीं.

अल फ़लाह यूनिवर्सिटी में जांच जारी (Investigation underway at Al Falah University)

दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी रही. यहां से धमाके के मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी और उसके नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुरागों की तलाश में लगातार छापेमारी चलती रही. दिनभर की कार्रवाई में पुलिस ने दो ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें उमर नबी का करीबी बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें :- 

अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में बड़ा खुलासा, ऑफिस रोमांस में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, मेक्सिको को छोड़ा पीछे

Tags: Delhi blastdelhi blast newsDelhi bomb blastdelhi lal quila blastDelhi Red Fort blast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार
Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार
Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार
Delhi Blast: कौन है आमिर? जिसने आतंकी उमर के साथ मिलकर रची थी खूंखार साजिश; NIA ने किया गिरफ्तार