अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में बड़ा खुलासा, ऑफिस रोमांस में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, मेक्सिको को छोड़ा पीछे

Office Romance India Beats Mexico: हाल ही में हुए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक, ऑफिस रोमांस के मामले में भारत ने मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया है. जी हां, ऑफिस रोमांस के मामले में भारत दुनिया के अब शीर्ष देशों में शामिल हो गया है. मेक्सिको के भारत दूसरे नंबर है. इस सर्वे से एक बात तो जरूर साफ है कि भारत में प्रोफेशनल लाइफ में रोमांटिक रिश्ते अब कोई नई बात नहीं है.

सहकर्मियों के बीच रिश्तों की दूरी होती है कम

प्लेटफ़ॉर्म Ashley Madison ने YouGov के साथ मिलकर 11 देशों के 13 हजार 581 वयस्कों पर अध्ययन किया. जिससे यह पता चला कि, हम अपनी जिंदगी का आधा समय अपने दफ्तर में ही बिता देते हैं. जिसकी वजह से सहकर्मियों के बीच रिश्तों की दूरी कम होती है और वह एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं.

भारत में ऑफिस रोमांस का बढ़ता ग्राफ

भारत में ऑफिस रोमांस का ग्राफ तेजी से बढ़ता इसलिए जा रहा है, क्योंकि, 10 में से 4 भारतीय या तो पहले से ही किसीसहकर्मी को डेट कर चुके हैं या अभी उनके साथ रिश्ते में हैं.

43 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है मेक्सिको

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित देशों में आपको यह आंकड़ा केवल 30 प्रतिशत देखने को मिलेगा. जिससे यह पता चलता है कि भारत में ऑफिस रोमांस किस हद तक बढ़ चुका है.

पुरुष या महिला कौन लेता है ज़्यादा जोखिम?

ऑफिस में रोमांटिक रिश्ता बनाने के मामले में पुरुष सबसे ज़्यादा आगे हैं. जहां, 51 प्रतिशत पुरुष सहकर्मी के साथ रोमांटिक रिश्ता बनाने की बात सामने आती है. तो वहीं, दूसरी तरफ 36 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसा कर पाती हैं. रिश्तों और करियर के संतुलन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित महिलाएं ही रहतीं हैं.

ऑफिस रोमांस से खुले रिश्तों की तरफ बढ़ता रुझान

ऑफिस रोमांस में यह बढ़ोतरी भारत में रिश्तों को देखने के बदलते नजरिए से भी एक प्रकार से जुड़ी हुई देखने को मिलती है. एक दूसरे सर्व के मुताबिक, 35 प्रतिशत भारतीय वर्तमान में ओपन रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. तो वहीं 41 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे पार्टनर के सुझाव देने पर खुले रिश्ते अपनाने पर विचार करने के बारे में सोच सकते हैं. फिलहाल, यह रुझान अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है.