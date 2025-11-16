Home > देश > मानहानि केस में संजय राउत को मिली राहत, विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट किया रद्द; जानें क्या है शौचालय घोटाला केस?

Medha Somaiya defamation case: संजय राउत की तरफ से कोर्ट में अस्पताल में भर्ती होने की दलील दिए जाने के बाद विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 16, 2025 7:38:13 PM IST

Sanjay Raut News: शनिवार को एक विशेष अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया. अदालत ने दलील दी कि राउत अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है.

मेधा की ओर से पेश हुए वकील ने राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि राउत और उनके वकील शनिवार को कार्यवाही से अनुपस्थित थे और उन्होंने पिछली तारीखों पर भी कुछ कारण बताते हुए स्थगन की मांग की थी. मेधा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता (राउत) देरी कर रहे हैं. इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए.”

कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट वापस लिया

हालांकि, बाद में राउत के वकील अदालत में पेश हुए. विशेष न्यायाधीश एस आर नवंदर ने शनिवार को कहा, “यह दलील दी गई है कि अपीलकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है. उन्होंने स्थगन (adjournments) की मांग की है. इस कारण को ध्यान में रखते हुए, आवेदन स्वीकार किया जाता है और गैर-जमानती वारंट वापस लिया जाता है और रद्द किया जाता है. स्थगन मंजूर किया जाता है.” अदालत ने अपना वारंट वापस ले लिया और मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी.

क्या है पूरा मामला?

न्यायालय मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ राउत द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसने पिछले साल उन्हें मीरा-भायंदर नगर निगम में सोमैया परिवार पर ‘शौचालय घोटाले’ का आरोप लगाने वाले बयानों के जरिए मेधा की मानहानि करने के आरोप में दोषी ठहराया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत पर 15 दिन की कैद की सजा सुनाई थी, जिसे तुरंत निलंबित कर दिया गया ताकि वह अपील दायर कर सकें और उन्हें ज़मानत मिल गई.

राउत की अपील में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के अपने आदेश में गलती की और कई पहलुओं पर विचार नहीं किया, जिसमें यह भी शामिल है कि वह सामना में प्रकाशित उस लेख के लिए ज़िम्मेदार नहीं थे, जिसका जिक्र सोमैया परिवार ने अपनी शिकायत में किया था.

गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से झूझ रहे राउत 

पिछले महीने, राउत ने घोषणा की थी कि वह कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अगले दो महीनों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे. राउत ने एक्स पर एक बयान में कहा था, “चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, मुझे कुछ समय के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों से बचने का निर्देश दिया गया है. मुझे इसका गहरा अफसोस है. मुझे विश्वास है कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा और उम्मीद है कि नए साल में आप सभी से फिर मिलूँगा.”

