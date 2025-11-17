जब बेटे से दिल्ली ब्लास्ट मामले में हुई पूछताछ, बाप ने लगा ली आग, गम में हुई मौत

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट में कई लोगों के अपने उन्हें छोड़कर चले गए. जिस चीज का अंदाजा नहीं था वो हुआ. ऐसे में कई घरों के चिराग बुझ गए और कई लोग सदमे में चले गए. अधिकारियों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है कि एक ड्राई फ्रूट विक्रेता ने अपने बेटे और भाई को आतंकवादी मॉड्यूल मामले में हिरासत में लिए जाने और उनसे मिलने से मना करने पर खुद को आग लगा ली थी. वहीं अब जानकारी मिली है कि बिलाल अहमद वानी ने रविवार को काजीगुंड में खुद को आग लगा ली थी. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि रविवार देर रात अनंतनाग के एक अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ गई और उसे एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, वानी की आधी रात के बाद मौत हो गई. पुलिस ने एक आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए वानी, उसके भाई और उसके बेटे जसीर बिलाल को हिरासत में लिया था. उन्होंने बताया कि बिलाल को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि उसके बेटे और भाई को नहीं. जब पुलिस ने वानी की मिन्नतों के बावजूद उसे उसके भाई और बेटे से मिलने और बात करने की अनुमति नहीं दी, तो उसने खुद को आग लगा ली.

मुजफ्फर का निकला रिश्तेदार

जानकारी के मुताबिक, वानी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल मामले के मुख्य आरोपी डॉ. मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है. माना जा रहा है कि मुजफ्फर फिलहाल अफगानिस्तान में है, जबकि उसके छोटे भाई डॉ. आदिल राठेर को 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था.

