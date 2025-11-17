Home > Chunav > Nitish Kumar Resignation: नीतीश कुमार ने सौंपा इस्तीफा, शुरू हुई बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया

CM Nitish Kumar: बिहार में सरकार गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. 19 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी.

By: Heena Khan | Published: November 17, 2025 12:20:10 PM IST

Nitish Kumar 10th Oath Ceremony
Nitish Kumar 10th Oath Ceremony


Nitish Kumar Resignation: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर सत्ता पर NDA की सरकार काबिज है. ख़ुशी के इस बड़े मौके पर अब सरकार गठन की सभी तैयारियां तेज हो गई हैं. वहीं रविवार शाम 5 बजे आचार संहिता समाप्त होने के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई हैं, पहली बैठक जदयू विधायक दल की और दूसरी अंतिम कैबिनेट बैठक. 

नीतीश ने सौंपा इस्तीफा 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए की 202 सीटों पर भारी जीत के बाद, सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. वहीं आज मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की बैठक होनी है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में मौजूदा सरकार को भंग कर नई सरकार बनाने की सिफ़ारिश को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है. जिसके चलते, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं. 

बहुमत से 4 कदम आगे रही NDA 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है. जानकारी के मुताबिक भाजपा ने 89, जदयू ने 85, लोजपा (रामविलास) ने 19, हम ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीतीं. ये पाँचों सहयोगी दल मिलकर नई सरकार बनाएंगे. साथ ही शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है. जिसके चलते इस बड़े उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. और 20 नवंबर तक आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

