Bihar Board Date Sheet 2026: कब आएगी बिहार बोर्ड परीक्षा की डेटशीट? डाउनलोड करने के लिए क्या करें, यहां जानें सारी Details

Bihar Board Date Sheet 2026: बिहार के क्षेत्रों को अब अपनी शिक्षा को लेकर एक्टिव हो जाना चाहिए. दरअसल, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हर साल फरवरी से मार्च तक आयोजित की जाती हैं और मार्च के आखिरी हफ्ते तक नतीजे भी सामने आ जाते हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड जल्द ही 2026 के लिए परीक्षा टाइम टेबल जारी करेगा. इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं का टाइमटेबल भी जारी किया जाएगा.

कैसे देखें टाइम टेबल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट biharboaronline.com पर समय सारिणी जारी करेगा. वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर समय सारिणी देख सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें टाइम टेबल?

1: बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.

2: बीएसईबी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 समय सारिणी पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करें.

3: विषयवार अनुसूची को स्क्रॉल करें.

4: बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं समय सारिणी पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.

5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

कब शुरू होंगे एग्जाम

जानकारी के मुताबिक, बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी की शुरुआत में आयोजित की जाएंगी. खास बात ये है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी: सुबह और दोपहर. परीक्षा संबंधी किसी भी अपडेट के लिए, बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखें.

Bihar Board Date Sheet Link: biharboaronline.com