16 साल की उम्र में ज्वाइन किया RSS…कोयंबटूर से दो बार सांसद, जानें कौन है NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन

CP Radhakrishnan: सीपी राधाकृष्णन 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। सीपी राधाकृष्णन एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर संघ और भाजपा में अपनी पहचान बनाई।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 17, 2025 21:01:00 IST

CP Radhakrishnan: देश भर के लोगों का जिस नाम का इंतजार कर रहे थे। जिसे लेकर कयास पर कयास लगाया जा रहा था । आखिरकार वो नाम सामने आ गया है। बीजेपी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के निवासी हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद उनके नाम पर फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई 

प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, “अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से खुद को प्रतिष्ठित किया है। विभिन्न पदों पर रहते हुए, उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया है।”

16 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल 

सीपी राधाकृष्णन 1973 में 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हुए। 1974 में, वे भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1996 में, उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया।

तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष

सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के रूप में उन्हें लंबा प्रशासनिक अनुभव है। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। वे महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। वे कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए। राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। उन्होंने कोयंबटूर के चिदंबरम कॉलेज से बीबीए (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक) की उपाधि प्राप्त की।

 वे वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें केरल का प्रभारी भी बनाया है। वह 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। 2004, 2012 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया, हालाँकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मात्र 16 वर्ष की आयु में, यानी 1973 में, राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया।

राजनीतिक यात्रा

  • महाराष्ट्र: 31 जुलाई 2024 तक राज्यपाल।
  • झारखंड: 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक राज्यपाल।
  • तेलंगाना: मार्च से जुलाई 2024 तक अतिरिक्त प्रभार।
  • पुडुचेरी: मार्च से अगस्त 2024 तक उपराज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)।

सांसद

  • 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए।
  • भाजपा संगठन में भूमिका।
  • 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष।

