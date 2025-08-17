Home > देश > NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान, संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर लगी मुहर

NDA Vice Presidential candidate: महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के निवासी हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन चर्चा के बाद उनके नाम पर फैसला लिया गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 17, 2025 20:10:00 IST

CP Radhakrishnan
CP Radhakrishnan

NDA Vice Presidential candidate: महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के निवासी हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद उनके नाम पर फैसला लिया गया।

जेपी नड्डा ने कही ये बात

इस फैसले की घोषणा करते हुए, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा, “महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है कि चुनाव निर्विरोध हो। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना जाए, हमने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है।”

एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का पूरा समर्थन करते हैं-जीतन राम मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा करते हुए X पर लिखा, “हम उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का पूरा समर्थन करते हैं। हम सड़क से संसद तक एनडीए के साथ खड़े हैं।”

यह घोषणा 6 अगस्त को पारित एक प्रस्ताव के बाद की गई है, जिसमें एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को गठबंधन के उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया था।

बैठक बुला सकते हैं खड़गे

इस बीच, विपक्ष का इंडिया ब्लॉक अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 या 19 अगस्त के आसपास एक साझा उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए सदन के नेताओं की एक बैठक बुला सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि खड़गे आम सहमति वाले नाम पर दबाव बनाने के लिए अन्य दलों के नेताओं के साथ गुप्त चर्चा कर रहे हैं।

पिछले हफ़्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, भारत ब्लॉक के सहयोगियों ने एक संयुक्त उम्मीदवार पर सामूहिक निर्णय के बाद चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था। बैठक में नेताओं ने तर्क दिया कि एनडीए के संख्यात्मक लाभ के बावजूद, विपक्ष को एक मज़बूत राजनीतिक संदेश देने के लिए चुनाव मैदान में उतरना चाहिए।

उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की समय-सारिणी पहले ही जारी कर दी है। नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं, जिनकी जाँच 22 अगस्त को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। यदि चुनाव लड़ा जाता है, तो मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संसद भवन में होगा, और मतगणना उसी शाम होगी।

जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफ़ा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को इस्तीफ़ा देने के कारण यह चुनाव ज़रूरी हो गया था। 74 वर्षीय धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने त्यागपत्र में, उन्होंने लिखा, “स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देता हूँ।”

लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सदस्य संख्या 782 है, जिसमें एक उम्मीदवार को जीत के लिए 392 वोटों की आवश्यकता होती है। एनडीए को लोकसभा में 293 और राज्यसभा में लगभग 130 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि निचले सदन में भारतीय जनता पार्टी के 234 सदस्य हैं।

