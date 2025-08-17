बिगड़ी ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबियत, अस्पताल में भर्ती

Naveen Patnaik: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक को आज शाम 5:15 बजे निर्जलीकरण के कारण भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है और उन पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री शनिवार रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। पार्टी नेताओं के अनुसार, 78 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार रात बेचैनी और अस्वस्थता की शिकायत की थी। इसके बाद कुछ डॉक्टर उनके आवास नवीन निवास गए और उनकी जाँच की। जब उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें रविवार सुबह अस्पताल लाया गया।

मेडिकल बुलेटिन का इंतज़ार

बीजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘अस्पताल प्रशासन जल्द ही उनके स्वास्थ्य पर मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा।’ पूर्व मुख्यमंत्री के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता का माहौल है।

गर्दन की हड्डी की सर्जरी

नवीन पटनायक की पिछले महीने मुंबई के एक अस्पताल में गर्दन की हड्डी (सर्वाइकल आर्थराइटिस) की सर्जरी हुई थी। बता दें कि वह 20 जून को मुंबई गए थे। 22 जून को उनकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सर्जरी हुई थी। इसके बाद 7 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और 12 जुलाई को वह भुवनेश्वर लौट आए।

