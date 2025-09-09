कितनी संपत्ति के मालिक हैं भारत के अगले उपराष्ट्रपति CP Radhakrishnan? इनके पास नहीं है एक भी निजी वाहन

CP Radhakrishnan: उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव हुए। एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं, उन्हें 452 वोट मिले। राज्यसभा महासचिव पी. सी. मोदी ने नतीजों की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 760 से ज़्यादा सांसदों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं भारत के अगले उपराष्ट्रपति कितने अमीर हैं?

सी.पी. राधाकृष्णन कितने अमीर हैं?

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में दाखिल हलफनामे के अनुसार, सी.पी. राधाकृष्णन की कुल संपत्ति ₹67.11 करोड़ थी। इसमें ₹7.31 करोड़ की चल संपत्ति यानी नकद, बैंक जमा, शेयर, बीमा, आभूषण इत्यादि और ₹59.6 करोड़ की अचल संपत्ति जैसे कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि, वाणिज्यिक और आवासीय भवन इत्यादि शामिल है, जबकि हलफनामें उन पर ₹2.37 करोड़ की देनदारियाँ भी थीं। फिलहाल, उनकी कुल संपत्ति ₹55 से ₹65 करोड़ के बीच हो सकती है। हलफनामे के अनुसार उनके पास कोई निजी वाहन नहीं है।

PM Modi के हिमाचल दौरे से पहले 2 मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी

पहली बार वर्ष 2023 में बने थे राज्यपाल

राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा, उन्होंने मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। वह 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

कहाँ के मूल निवासी हैं सीपी राधाकृष्णन?

सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उन्होंने 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया और बाद में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बन गई। वह दो बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए और 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, जहाँ उन्होंने ऐतिहासिक 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा का आयोजन किया था। अब एनडीए ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है।

सोशल मीडिया चलाने में फिसड्डी निकले भाजपा सांसद, 10% MP को मिला रेड कार्ड