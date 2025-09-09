Home > देश > PM Modi के हिमाचल दौरे से पहले 2 मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी

Himachal Two Medical College Bomb Threats: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे से पहले हिमाचल प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 9, 2025 13:48:00 IST

PM Modi Himachal Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे के दिन मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। कॉलेज प्रबंधन को आज सुबह जब यह धमकी मिली, तो प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, अस्पताल को खाली कराया और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और कॉलेज व अस्पताल परिसर में जाँच शुरू कर दी गई है।

क्या है धमकी भरे ईमेल में?

धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि मेडिकल कॉलेज में तीन बम रखे गए हैं और सभी को बाहर निकाला जाए। धमकी भरे इस मेल को तमिलनाडू की अन्ना यूनिवर्सिटी के छात्रों और पूर्व छात्रों के नाम से जारी किया गया है। इसमें तमिलनाडु के आरजीजीईसी मेडिकल कॉलेज और सीएम सचिवालय में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। उधर, पुलिस जांच में पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए यह धमकी भरा मेल नहीं था। केवल प्रबंधन और पुलिस के मेल आईडी पर यह गलती से भेजा गया था।

डीएसपी मुख्यालय दिनेश कुमार ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर डीएसपी मुख्यालय दिनेश कुमार का बयान भी सामने आया है। जिसमें बताया गया है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा कारणों से परिसर को खाली करा लिया गया है। उधर, चंबा मेडिकल कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और वहां भी तलाशी अभियान जारी है।

इन जगहों को भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य सचिवालय, हाईकोर्ट, डीसी मंडी कार्यालय समेत प्रदेश के कई बड़े सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने सभी जगहों पर गहन जांच की और बाद में कुछ नहीं मिला। अभी तक वह व्यक्ति या गिरोह पकड़ा नहीं जा सका है जो ऐसे ईमेल भेज रहा है और धमकियां दे रहा है। अहम बात यह है कि छह महीने के भीतर ऐसी धमकियां मिलने के बाद भी हिमाचल प्रदेश पुलिस खाली हाथ है और अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है।

