सोशल मीडिया चलाने में फिसड्डी निकले भाजपा सांसद, 10% MP को मिला रेड कार्ड

BJP MP Social Media Report Card: नई दिल्ली स्थित संसद भवन में भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला (Workshop) का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सांसदों को कई निर्देश दिए। कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने सांसदों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के फायदे गिनाए और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रियता बढ़ाने, खासकर युवाओं से सीधा संवाद और संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह माध्यम वर्तमान में संचार का सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन माध्यम है। युवा वर्ग इंस्टाग्राम से प्रभावित है। ऐसे में युवा सांसदों को इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को अपनी पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।

युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा?

कार्यशाला में युवा सांसद (Tejasvi surya) ने सोशल मीडिया के महत्व पर एक प्रस्तुति दी। इस बीच, पार्टी के आईटी सेल ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए तैयार एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। यह रिपोर्ट कार्ड इस वर्ष जनवरी से अगस्त के महीनों के दौरान चार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर सांसदों की सक्रियता से संबंधित था। सक्रियता के मानदंड निर्धारित करने के लिए तीन श्रेणियां तय की गईं – निष्क्रिय, कम सक्रिय और सक्रिय।

ऐसे तय हुई श्रेणी

अगर किसी सांसद ने पिछले एक महीने में सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं की है, तो उसे रेड कार्ड दिया गया। ऐसे सांसदों की संख्या दस प्रतिशत थी। जिन सांसदों ने एक महीने में 60 से कम पोस्ट किए, उन्हें येलो कार्ड दिया गया, जिससे वे कम सक्रिय श्रेणी में आ गए। ऐसे सांसदों की संख्या 50 प्रतिशत थी। शेष 40 प्रतिशत सांसदों ने पिछले एक महीने में 60 से अधिक पोस्ट किए और उन्हें ग्रीन कार्ड दिए गए।

पीएम मोदी ने स्वदेशी मेला आयोजित करने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों से भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेला आयोजित करने का आग्रह किया और कहा कि आत्मनिर्भरता ही भारत के उत्थान का मार्ग है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे जिस भी कार्यक्रम में भाग लें, स्वदेशी उसमें शामिल होना चाहिए। उन्होंने सांसदों को मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भी सही मतदान करने की सलाह दी, ताकि कोई वोट बर्बाद न हो।

भारत में बने उत्पादों पर जोर देने का किया आग्रह

सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और लोगों से जीएसटी दरों में कमी के व्यापक प्रभाव के बारे में बताने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सांसदों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में, खासकर त्योहारों के मौसम में, लोगों और व्यापारियों के साथ बैठकें करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी देश का जिक्र नहीं किया, बल्कि आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर दिया। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी।