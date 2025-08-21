Home > धर्म > Negative Energy: रात में इन 4 जगहों पर रखा कदम, तो हावी हो जाएगीं ‘बुरी शक्तियां’?

Hindu Scriptures: रात के समय सुनसान जगहों पर जाने से कुछ बुरा हो सकता है ये बाते हमरे बड़े-बुजुर्ग अक्सर बताते हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित लोगों को विशेष रूप से ऐसा करने की सलाह दी जाती है। चलिए जानते हैं कि मान्यताओं के आधार पर ऐसी ही चार जगहें कौन सी हैं जहाँ रात के समय जाना वर्जित है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 21, 2025 20:26:20 IST

Negative Energy: रात के समय सुनसान जगहों पर जाने से कुछ बुरा हो सकता है ये बाते हमरे बड़े-बुजुर्ग अक्सर बताते हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित लोगों को विशेष रूप से ऐसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यताएँ हैं कि रात के समय कुछ जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और उन जगहों पर जाने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है। चलिए जानते हैं कि मान्यताओं के आधार पर ऐसी ही चार जगहें कौन सी हैं जहाँ रात के समय जाना वर्जित है।

1. श्मशान

श्मशान को राक्षसी और नकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय यहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक तनाव, भय और आध्यात्मिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए।

2. अधर्मी लोगों की संगति

कहा जाता है कि अधर्मी व्यक्ति के पास बैठने से भी पाप होता है। रात के समय अधर्मी लोगों की संगति व्यक्ति के विवेक और नैतिकता को अधिक प्रभावित करती है। गलत संगति से गलत रास्ते पर जाने की प्रवृत्ति और पाप कर्मों में लिप्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

3. चौराहे और तिराहे

चौराहों को रात के समय ऊर्जा का अस्थिर स्थान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियाँ डेरा जमा लेती हैं, जिससे राहगीर भ्रमित हो जाते हैं। कई लोक कथाओं में भी चौराहे पर रात बिताना अशुभ माना जाता है।

4. अनजान जगहें

सुनसान या अनजान जगहों पर जाने से व्यक्ति को अकेलेपन और भय का अनुभव होता है। रात के समय इन जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास भी माना जाता है। ऐसी जगहों पर जाने से असुरक्षा, भय और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कहा जाता है कि वृद्धों, महिलाओं, बच्चों या पीड़ित लोगों को रात के समय ऐसी जगहों पर जाने से सख्त बचना चाहिए।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

