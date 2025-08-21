Jaishankar-Putin Meet: रूस में एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से की गर्मजोशी से मुलाकात, Video देख अमेरिका में Trump को लग जाएगी मिर्ची…जाने इस बैठक के क्या हैं मायने?

Jaishankar-Putin Meet: भारत पर ट्रंप के टैरिफ बम के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जो वर्तमान में मास्को की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और आगामी वार्षिक शिखर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।

मास्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में, जयशंकर ने ज़ोर देकर कहा कि भारत को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

दोनों देशों का द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान

गुरुवार को लावरोव के साथ अपनी चर्चा के दौरान, जयशंकर ने नई दिल्ली और मॉस्को के बीच निरंतर राजनीतिक और आर्थिक जुड़ाव के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “आज की बैठक हमारे राजनीतिक संबंधों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है… अब हम वर्ष के अंत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने हमेशा हमें अपने विशेष रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया है।”

लावरोव ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों पक्षों ने सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने आगे कहा, “हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की और कई समाधान भी निकाले। मैं द्विपक्षीय चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि वार्षिक शिखर सम्मेलन में हमें अधिकतम परिणाम प्राप्त हों।”

बैठक को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, उन्होंने कहा, “हमारी बैठक के लिए वैश्विक संदर्भ उभरती भू-राजनीतिक स्थिति, बदलते आर्थिक व्यापार परिदृश्य द्वारा प्रदान किया गया है, और हमारा साझा लक्ष्य हमारी पूरकता को अधिकतम करना है।”

बहुध्रुवीय विश्व में ब्रिक्स और जी20 की भूमिका पर रूस

वार्ता के लिए जयशंकर का स्वागत करते हुए, लावरोव ने बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, “…यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बहुध्रुवीय व्यवस्था है जिसमें एससीओ, ब्रिक्स और जी20 की भूमिका बढ़ती जा रही है… मुझे आज सार्थक बातचीत की उम्मीद है।”

उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने जयशंकर से मुलाकात के बाद, गहरी होती आर्थिक साझेदारी की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में भारत-रूस व्यापार में 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे नई दिल्ली मास्को के शीर्ष तीन व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है।

X पर एक पोस्ट में, भारत स्थित रूसी दूतावास ने भी इसी बात को दोहराया, जिसमें कहा गया: “पिछले 5 वर्षों में रूस-भारत व्यापार में 700% की वृद्धि हुई है। रूसी उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने कहा कि भारत अब शीर्ष 3 रूसी व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।”

🚨🇮🇳🇷🇺 WATCH: President Putin holds talks with Jaishankar at Kremlin https://t.co/BJdoSHvqP2 pic.twitter.com/HgPYFmxeav — Sputnik India (@Sputnik_India) August 21, 2025

व्यापार असंतुलन एक चिंता का विषय – जयशंकर

विदेश मंत्री ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मंच को इस वर्ष के अंत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी में एक “महत्वपूर्ण तंत्र” बताया।

जयशंकर ने द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद बढ़ते व्यापार अंतर पर चिंता व्यक्त की। “पिछले चार वर्षों में, जैसा कि आपने देखा है, वस्तुओं का हमारा द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पाँच गुना से अधिक बढ़कर 2024-25 में 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, और यह लगातार बढ़ रहा है।

हालाँकि, इस वृद्धि के साथ एक बड़ा व्यापार असंतुलन भी आया है; यह 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग नौ गुना है। इसलिए हमें इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है,” उन्होंने आगाह किया।

