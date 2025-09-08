VP चुनाव से पहले Lalu Prasad से मुलाकात कर घिरे बी सुदर्शन रेड्डी, BJP ने बोला तीखा हमला

Vice President of India: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार(9 सितम्बर) को मतदान होना है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी ‘इंडिया ब्लॉक’ के सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी ने राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। भाजपा ने इस मुलाकात पर तंज कसा है।

दरअसल, भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोमवार को इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी की चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात पर हमला बोला।

Odisha: ओडिशा पुलिस ने राजीव गांधी फाउंडेशन से विदेशी फंडिंग का पूरा ब्यौरा मांगा, जांच हुई तेज

लालू-सुदर्शन की मुलाकात पर भाजपा ने साधा निशाना

उपराष्ट्रपति पद से पहले, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की है और इसे एक उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान बताया है।

अमित मालवीय ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में भाजपा नेता अमित मालवीय ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनका कोई वोट नहीं है। यह न केवल एक भयानक दिखावा है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान भी है।

पोस्ट में मालवीय ने लिखा कि इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी उनके पाखंड को उजागर करती है।

उपराष्ट्रपति चुनाव मंगलवार को होगा

आपको बता दें कि कल यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक समर्थित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधी टक्कर होगी।

New Delhi: “अल्लाह हु अकबर , सर तन से जुदा” के नारे लगाने वाले 4 व्यक्ति गिरफ्तार