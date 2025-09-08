भारत प्रत्यर्पण होने पर इस जेल में रहेगा मेहुल चोकसी, जेल प्रशासन की तरफ से मिलेगी ये खास सुविधाएं

Mehul Choksi Extradition: बेल्जियम की जेल में बंद 12,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फ्रॉड मामले में वांछित कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार की तरफ से बेल्जियम को एक विस्तृत आश्वासन दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय द्वारा जारी और महाराष्ट्र सरकार तथा जेल अधिकारियों के परामर्श से अनुमोदित इस आश्वासन पत्र में प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान उठाई गई मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए भौतिक, चिकित्सीय और सुरक्षा उपायों का भी उल्लेख किया गया है।

मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा चोकसी

गृह मंत्रालय की तरफ से 4 सितंबर, 2025 को भेजे गए आश्वासन पत्र में बताया गया है कि प्रत्यर्पित होने के बाद उसे (चोकसी) मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा। इसके बाद मेहुल चोकसी को यूरोपीय परिषद की यातना निवारण समिति (CPT) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, फर्नीचर को छोड़कर, न्यूनतम तीन वर्ग मीटर का निजी स्थान प्रदान किया जाएगा। बैरक संख्या 12 में अधिकतम छह व्यक्तियों की क्षमता है, और रिपोर्टिंग के समय, पहचानी गई दोनों कोठरियां खाली थीं।

चोकसी को जेल में मिलेंगी ये सुविधाएं

आश्वासन पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक, उसे जेल में साफ, मोटी सूती चटाई (जिसे गद्दा कहा जाता है), तकिया, चादर और कंबल उपलब्ध होगा। चिकित्सा सलाह या अदालती आदेश के आधार पर धातु या लकड़ी के बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कोठरियों में ग्रिल वाली खिड़कियां, वेंटिलेटर और छत के पंखे लगे हैं, और नियमित सफाई, कीट नियंत्रण और नगरपालिका द्वारा पेयजल की निरंतर आपूर्ति की जाती है।

स्वच्छता सुविधाओं में शौचालय और स्नानघर शामिल है, जो रहने वाले क्षेत्र से अलग है, जिसमें फ्लश शौचालय और वॉश बेसिन है, साथ ही कक्ष के अंदर स्नान की सुविधाएं भी है।

पत्र में कहा गया है कि, “बंदियों को दिन में तीन बार पर्याप्त भोजन मिलेगा, साथ ही चिकित्सा स्वीकृति के अधीन विशेष आहार संबंधी जरूरतों के लिए व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। जेल कैंटीन और फल व साधारण नाश्ते जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। रोजाना बाहरी व्यायाम की अनुमति है, और मनोरंजन के लिए बोर्ड गेम और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल हैं। जेल में योग, ध्यान, और पुस्तकालय व पठन सामग्री की सुविधा भी उपलब्ध है।

स्वास्थ्य का रखा जाएगा खास ध्यान

गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्हें चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधा मिलेगी जिसमें छह चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग, फार्मासिस्ट और प्रयोगशाला सहायक होंगे। पत्र में कहा गया है, “आईसीयू क्षमता वाला 20 बिस्तरों वाला जेल अस्पताल उपलब्ध है, और लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आपातकालीन रेफरल किया जा सकता है।

बंदी अपने खर्च पर निजी चिकित्सा सुविधा भी ले सकते हैं। चोकसी की पहले से मौजूद चिकित्सा रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा, और चिकित्सा सलाह के आधार पर आवश्यक उपकरण और उपचार निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।”

Odisha: ओडिशा पुलिस ने राजीव गांधी फाउंडेशन से विदेशी फंडिंग का पूरा ब्यौरा मांगा, जांच हुई तेज