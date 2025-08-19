Bihar SIR: ‘खड़ा हूं आज भी वहीं…’,ऐसा क्या हुआ कि JP Nadda ने Rahul Gandhi की ले ली भयंकर मौज, वीडियो देख कांग्रेसियों का खून खौल जाएगा!

Voter Adhikar Yatra: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का मज़ाक उड़ाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो रीपोस्ट करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों को स्क्रिप्टेड पीआर करार दिया है।

जेपी नड्डा ने X पर जो वीडियो रीपोस्ट किया है, उसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा का एक हिस्सा दिखाया गया है। जिसमें एक महिला बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन समीक्षा (SIR) प्रक्रिया के तहत अपने परिवार के कुछ सदस्यों के नाम हटाए जाने की शिकायत करती नज़र आ रही है। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में महिला यह कहती नज़र आ रही है कि उसे वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने जाकर यह बात कहने के लिए कहा गया था।

वीडियो को रीपोस्ट करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ… जहाँ मेरा झूठ पकड़ा गया, सच सामने आया, और मैंने खुद का मज़ाक उड़वाया.. खड़ा हूँ आज भी वहीँ।”

खड़ा हूँ आज भी वहीं… जहाँ मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मज़ाक बनवाया… खड़ा हूँ आज भी वहीं। https://t.co/Ihdl77pR97 — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 19, 2025

वहीं, वीडियो के मूल कैप्शन में लिखा था, “राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे एक जनसंपर्क संकट में बदल गए हैं। पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अपने सभी दावों के सबूत पेश करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और अब लोग खुद ही उन्हें हर तरफ से बेनकाब कर रहे हैं।”

कैप्शन में आगे लिखा था, “यह एक स्क्रिप्टेड जनसंपर्क था, हमें यात्रा के दौरान वोट चोरी के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे नाम मतदाता सूची में हैं। राहुल गांधी की अगली माफ़ी जल्द ही आने वाली है।”

