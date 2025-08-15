Home > देश > स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी,अभ्यर्थियों को अब नहीं देना होगा ये शुल्क, CM नीतीश का बड़ा ऐलान

स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी,अभ्यर्थियों को अब नहीं देना होगा ये शुल्क, CM नीतीश का बड़ा ऐलान

Independence Day: नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में सभी आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा शुल्क के रूप में केवल 100 रुपये देने होंगे।

August 15, 2025

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के सीएम नीतीश ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि अब आयोग की भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपये देने होंगे। वहीं, मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों युवाओं को लाभ होगा।

सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा ? 

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। अब राज्य सरकार ने युवाओं के हित में एक और फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग/केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड आदि) द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया है।

इन अभ्यर्थियों को नहीं देने होंगे कोई शुल्क

नीतीश कुमार ने कहा कि सभी भर्ती आयोगों को अब प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क मात्र 100 रुपये रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। हमारी शुरू से ही प्राथमिकता रही है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले। राज्य सरकार की इस पहल से युवा प्रोत्साहित होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

