लाल किले से पीएम मोदी ने  निकाल दी न्यूक्लियर वॉर्निंग देने वाले मुनिर की सारी हेकड़ी, दिया ऐसा अल्टीमेटम, कांपने लगे शहबाज

India Independence Day: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का सीधा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि अब हम परमाणु धमकियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब आतंकवादियों और उन्हें समर्थन व शक्ति प्रदान करने वालों को अलग नहीं मानेंगे। वे मानवता के दुश्मन हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है।
पाकिस्तान को खुली चेतावनी
पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अब हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वालों को अब हम अलग-अलग नहीं मानते। वे मानवता के समान दुश्मन हैं। अब भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु धमकियों को हम नहीं सहेंगे। परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना तय करेगी कि सेना की शर्तों पर सेना जो लक्ष्य तय करे उसे हम अमल में लाएंगे।
Independence Day 2025 LIVE updates: देश की डेमोग्राफी को एक साजिश के तहत बदला जा रहा है-लाल किले से बोले
खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने ठान लिया है। खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासी भली-भांति जान चुके हैं कि सिंधु समझौता कितना अन्यायपूर्ण और एकतरफा है। भारत से निकलने वाली नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये कैसा समझौता था, जिसने पिछले सात दशकों से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। जो पानी भारत का हक है, उस पर अधिकार सिर्फ भारत का है। ये भारत के किसानों का है। भारत सिंधु समझौते को उस रूप में कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस रूप में वो इसे बर्दाश्त करता आया है। किसानों और राष्ट्र के हित में हमें ये समझौता स्वीकार नहीं है।