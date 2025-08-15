Home > देश > इस दिवाली देश को मिलेगा बड़ा तोहफा, PM Modi ने लाला किला से किया ऐसा ऐलान, बिस्तर से उठ कर नाचने लगा हर हिंदुस्तानी

इस दिवाली देश को मिलेगा बड़ा तोहफा, PM Modi ने लाला किला से किया ऐसा ऐलान, बिस्तर से उठ कर नाचने लगा हर हिंदुस्तानी

Independence Day 2025: पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि इस दिवाली देश को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दिवाली में जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा और भारी मात्रा में टैक्स कम होगा।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 15, 2025 08:48:00 IST

Independence Day 2025: पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि इस दिवाली देश को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दिवाली में जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा और भारी मात्रा में टैक्स कम होगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी. समय की मांग है कि जीएसटी कम की जाए. सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। यह योजना 1 लाख करोड़ रुपये की है। इसके माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वालों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह योजना आज, 15 अगस्त से लागू हो रही है।

किसानों के हितों के विरुद्ध किसी भी नीति के सामने दीवार की तरह खड़े हैं-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमने पीएम धनधान्य कृषि योजना उन जिलों में शुरू की है जो कृषि में पिछड़े हुए हैं, जहाँ कृषि अपेक्षाकृत कम है। हमने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है जहाँ कृषि कमज़ोर है। इस योजना के ज़रिए हम उन 100 जिलों में कृषि को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के मछुआरों और पशुपालकों से जुड़ी किसी भी नुकसानदेह नीति के सामने मोदी दीवार की तरह खड़े हैं। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के साथ किसी भी तरह का समझौता कभी स्वीकार नहीं करेगा।

