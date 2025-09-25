GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल
Home > देश > GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल

GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल

अनिरुद्धाचार्य के सभा में एक शख्स ने गांव में सिगरेट के दाम को लेकर बड़ा खुलासा किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 25, 2025 9:54:29 AM IST

Aniruddhacharya
Aniruddhacharya

Aniruddhacharya Viral Video:  22 सितंबर को देश में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए GST 2.0 के लागू होने से पहले ही ग्रामीण इलाकों और गांवों में स्थानीय टपरियों और दुकानदारों ने सिगरेट की बिक्री ऊंची दरों पर शुरू कर दी थी. इसकी पुष्टि एक व्यक्ति ने अनिरुद्धाचार्य (Aniruddhacharya) से बातचीत में की है. जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है. 

वायरल हो रहा है वीडियो

इंटरनेट पर एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य और उनके एक अनुयायी के बीच एक मजाकिया बातचीत दिखाई गई. शख्स ने अनिरुद्धाचार्य को बताया कि उसे धूम्रपान छोड़ने में परेशानी हो रही है और वह दिन में 10-12 सिगरेट पी जाता है.अनिरुद्धाचार्य ने जब उससे कुछ प्रश्न पूछे तो अनुयायी ने दावा किया कि वह अपने दोस्तों की वजह से ज़्यादा सिगरेट पीता है. उसने बाद में अपने दोस्तों को लोकप्रिय बाबा अनिरुद्धाचार्य से भी मिलवाया.

गावों में GST 2.0 लागू होने को लेकर कही ये बात

जब अनिरुद्धाचार्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह मानता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अनुयायी ने हां में जवाब दिया. शख्स ने कहा कि स्थानीय दुकानदार कहते हैं कि सिगरेट का धुआं अंदर लिए बिना पीने से कोई  इससे कोई नुकसान नहीं होगा. फिर उसने गुरु को बताया कि उसके घर के पास की छोटी टपरी ने भारत सरकार द्वारा GST 2.0 लागू होने से पहले ही 10 रुपये की सिगरेट 12 रुपये में बेचनी शुरू कर दी थी.

उस व्यक्ति ने अनिरुद्धाचार्य को बताया कि उसका एक स्थानीय दुकानदार से झगड़ा हुआ था. जिसने बाद उस दुकानदार ने उसके पिता को उसके सिगरेट पीने का राज बता दिया. और अगले दिन फिर सिगरेट देने लागा.

‘मुसलमानों अयोध्या छोड़ो-नहीं बनने देंगे कोई मस्जिद’ विनय कटियार ने ये क्या कह दिया?

इंटरनेट पर मचा बवाल

अनिरुद्धाचार्य और इस शख्स के बीच हुई बातचीत इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.एक उपयोगकर्ता ने लिखा जिस तरह से वे हंस रहे हैं उससे पता चलता है कि वे बस तमाशा कर रहे हैं। वे वहां नेकनीयती से नहीं हैं. दूसरे यूजर ने लिखा कि इस शख्स ने बाबा को बोलने ही नहीं दिया. उसने कहा बाबाजी सोच रहे होंगे सवाल भी खुद पूछता है, जवाब भी खुद देता है.”

हालांकि बातचीत में जीएसटी 2.0 के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया क्योंकि स्थानीय टपरियों ने सरकार के कदम उठाने से पहले ही ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमतों पर सिगरेट बेचना शुरू कर दिया था. भारत सरकार की जीएसटी परिषद ने जीएसटी 2.0 के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों, जिनमें पान मसाला, सिगार, सिगारिलो, हुक्का और इसी तरह के अन्य उत्पाद शामिल हैं पर पिछले 28 प्रतिशत कर स्लैब की तुलना में 40 प्रतिशत कर लगाया था.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे, यहां जानें पूरा कार्यक्रम

Tags: aniruddhacharyaaniruddhacharya viral videocigarette price hikeIndian government GSTrural shop owners
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल
GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल
GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल
GST 2.0 के पहले ही भारत के गांवों में महंगा मिलने लगा था सिगरेट! अनिरुद्धाचार्य की सभा में हुआ बड़ा खुलासा, वीडियो वायरल