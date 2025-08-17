Shubhanshu Shukla Returns: अतंरिक्ष में भारत का परचम फहराकर, देश लौटे शुभांशु शुक्ला…दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े और भारत माता की जय के नारों से हुआ जोरदार स्वागत; Video देख हर भारतीय को होगा गर्व

Shubhanshu Shukla In Delhi: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, रविवार सुबह भारत लौट आए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुँचने पर, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया।

पूरे देश को उन पर गर्व – केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ‘X’ पोस्ट में शुक्ला की इस उपलब्धि की सराहना की और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा, “भारत के लिए गौरव का क्षण! इसरो के लिए गौरव का क्षण! प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसे संभव बनाने वाली सरकार के प्रति कृतज्ञता का क्षण।”

“भारत का अंतरिक्ष गौरव भारत की धरती को छू रहा है… माँ भारती के प्रतिष्ठित सपूत, गगनयात्री शुभांशु शुक्ला आज तड़के सुबह दिल्ली पहुँच रहे हैं। उनके साथ एक और समान रूप से कुशल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी हैं, जो भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए भारत के नामित बैकअप थे।”

पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

शुभांशु के रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया था कि शुभांशु अंतरिक्ष से लौट आए हैं। उन्होंने कहा, “हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आए हैं। आने वाले दिनों में, वह भारत लौट रहे हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित कर रहा है।

गृहनगर लखनऊ में निकाली जाएगा भव्य जुलूस

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, शुक्ला 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित अपने गृहनगर लौटेंगे। उनके पूर्व विद्यालय, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस), लखनऊ ने इस अवसर पर एक भव्य जुलूस निकालने और उनका भव्य स्वागत करने की घोषणा की है।

एक आधिकारिक संदेश में, स्कूल ने निवासियों से सड़कों पर खड़े होकर, झंडे लहराकर, और “भव्य विजय परेड” के दौरान होने वाले समारोहों में शामिल होने का आह्वान किया है। यह परेड शहर में अब तक के सबसे बड़े नागरिक स्वागत समारोहों में से एक होने की उम्मीद है, जिसमें स्कूली बच्चे, निवासी और गणमान्य व्यक्ति शुक्ला का सम्मान करने के लिए एक साथ आएंगे।

एक्सिओम-4 मिशन पर एक नजर

शुक्ला ड्रैगन अंतरिक्ष यान चालक दल का हिस्सा थे, जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुँचा। वह 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। इस मिशन ने उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले केवल दूसरे भारतीय बना दिया। पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1986 में सैल्यूट 7 कक्षीय स्टेशन की यात्रा की थी।

तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों, पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ, शुक्ला ने 18-दिवसीय मिशन के दौरान 60 से अधिक प्रयोग और 20 आउटरीच सत्र आयोजित किए।

