Punjab News: साम, दाम, दंड, लड़ाई, झगड़ा…वाला बयान देकर बूरा फंसे मनीष सिसोदिया; बीजेपी ने EC से कर दी ये मांग

Manish Sisodia News: पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चुनाव आयोग (ईसी) को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों पर उनकी हालिया टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की है।

अपनी शिकायत में, जाखड़ ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने 15 अगस्त को एक भाषण के दौरान खुलेआम घोषणा की थी कि अगला पंजाब चुनाव जीतने के लिए, आप “साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा” का सहारा लेगी।

भाजपा सिसोदिया पर हुई हमलावर

जाखड़ ने कहा कि बयान से आप की “लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की मंशा” का पता चलता है। उन्होंने तर्क दिया कि सिसोदिया के शब्द “भ्रष्ट आचरण अपनाने, मतदाताओं को डराने, दुश्मनी फैलाने और राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की मंशा की खुली स्वीकारोक्ति” के समान हैं।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि ये टिप्पणियाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत गंभीर अपराध हैं, जिनमें रिश्वतखोरी (धारा 123(1)), अनुचित प्रभाव (धारा 123(2)) और दुश्मनी को बढ़ावा देना (धारा 123(3ए)) शामिल हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता/आईपीसी की धारा 196, 197 और 353 जैसे प्रावधानों का भी हवाला देते हुए कहा कि इन टिप्पणियों ने समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया, धमकी को बढ़ावा दिया और भय पैदा किया।

चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की उठ रही मांग

इस टिप्पणी को “भ्रष्ट आचरण” बताते हुए, जाखड़ ने चुनाव आयोग से सिसोदिया को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने आप नेता के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और पार्टी की पंजाब इकाई के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।

बेंगलुरु में के आर मार्केट के पास प्लास्टिक फैक्टरी में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के चार लोग समेत 5 की मौत…अधिकारियों ने आग…