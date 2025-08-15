Home > देश > पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर मची तबाही, बिछ गई 60 लोगों की लाशें,  PM मोदी ने की CM उमर से बात

किश्तवाड़ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

August 15, 2025

Kishtwar cloud burst: 14 अगस्त को जम्मू संभाग के किश्तवाड़ इलाके में प्राकृतिक आपदा आई। यहाँ दोपहर करीब 12:30 बजे बादल फटा। इस त्रासदी में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 100 लोग घायल हुए हैं। किश्तवाड़ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर कहा, “मुझे अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। मैंने उन्हें किश्तवाड़ की स्थिति और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मेरी सरकार और बादल फटने से प्रभावित लोग केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी सहायता के लिए आभारी हैं।”

प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ के बाद की स्थिति पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। अधिकारी प्रभावित लोगों की मदद के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।

60 लोगों की मौत

किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई और यह कई लोगों के लिए जानलेवा बन गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस त्रासदी में 60 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 100 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इस दुर्घटना में अपनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। मैं किश्तवाड़ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

बचाव अभियान जारी

हर दिन की तरह, गुरुवार की सुबह भी किश्तवाड़ में शांतिपूर्ण रही। लेकिन, किसी को नहीं पता था कि जैसे-जैसे दिन बीतेगा, यह उनके लिए तबाही लेकर आएगा। दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब चशोती इलाके में तेज़ आवाज़ के साथ बादल फटा। आवाज़ सुनते ही सभी घबरा गए और इससे पहले कि वे भाग पाते या खुद को बचाने के लिए कोई कदम उठा पाते, ऊपर से मलबे का सैलाब टूटकर नीचे आ गिरा और कई लोग उसमें फंस गए। हादसे के वीडियो सामने आए हैं। जो दर्दनाक हैं। कई लोग मलबे में दब गए, कई बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

