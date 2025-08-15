Home > देश > जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी…,चिराग पासवान ने NDA से अलग होने को लेकर किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गया हर शख्स

Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा को खारिज कर दिया है। चिराग ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह एनडीए से बाहर आने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 15, 2025 13:00:08 IST

Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा को खारिज कर दिया है। चिराग ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह एनडीए से बाहर आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। दरअसल, गुरुवार को एक न्यूज वेबसाइट ने चिराग पासवान के इंटरव्यू का हवाला देते हुए उनके एनडीए से अलग होकर बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की खबर चलाई थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

चिराग पासवान गुरुवार देर रात दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। चिराग ने कहा कि जिस चैनल ने एनडीए से अलग होने का दावा करने वाली खबर चलाई थी, उसने भी स्पष्टीकरण दिया है।

उन्होंने कहा, “मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे एनडीए से अलग करने का इतना उत्साह क्यों है, यह मेरी समझ से परे है। मेरा मानना है कि एनडीए की मज़बूती विपक्षी दलों को परेशान करती है। चिराग पासवान को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए ताकि उनकी राह आसान हो जाए। क्योंकि विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है, तब तक बिहार में विपक्ष का सत्ता में आना संभव नहीं है। इसीलिए वे किसी भी कारण से एनडीए में दरार डालने की हर संभव कोशिश करते हैं।” 

सेमीकंडक्टर चिप को लेकर PM Modi ने किया ऐसा ऐलान, चाइना से लेकर अमेरिका तक मचा हड़कंप

कुछ विपक्षी दल चाहते हैं कि बिहार में 2020 जैसी स्थिति बने, लेकिन लोजपा (रामविलास) पूरी तरह से एनडीए के साथ है और इस बार विधानसभा चुनाव में जीत का नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनडीए बिहार में पूरी तरह से एकजुट है और विपक्षी दल इसमें कामयाब नहीं होने वाले हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि कुछ विपक्षी दल चाहते हैं कि बिहार में 2020 जैसी स्थिति बने। लेकिन उनकी पार्टी लोजपा-आर पूरी तरह से एनडीए के साथ है और इस बार विधानसभा चुनाव में जीत का नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्षी दल इसमें कामयाब नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार विधानसभा में लोजपा (रामविलास) का कोई विधायक नहीं है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा-आर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी।

स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी,अभ्यर्थियों को अब नहीं देना होगा ये शुल्क, CM नीतीश का बड़ा ऐलान

