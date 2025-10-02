Men’s Sexual Health: इन 5 मसालों से बढ़ेगी बेहिसाब ताकत और दूर होगी कमजोरी

Men’s Sexual Health: खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान लोगों के सेक्स स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं. अगर आप किसी यौन समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ मसाले आपकी मदद कर सकते हैं. आयुर्वेद में यौन संचारित रोगों के इलाज के लिए मसालों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है. इस लेख में, हम आपको कुछ घरेलू मसालों के बारे में बताएंगे जो आपकी यौन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

मेथी का सेवन

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार, आयुर्वेद में मेथी का महत्वपूर्ण स्थान है. इसके बीजों में पाए जाने वाले सैपोनिन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो पुरुषों में कामेच्छा बढ़ाने वाला हार्मोन है. इसलिए, आप मेथी का सेवन कर सकते हैं.

लहसुन का सेवन

लहसुन कई बीमारियों का इलाज है. लहसुन में कामोत्तेजक गुण होते हैं और यह शीघ्रपतन को रोकने और संभोग को लंबा करने में मदद करता है. आप खाली पेट लहसुन की दो कलियाँ खा सकते हैं.

शिलाजीत का सेवन

आयुर्वेद के अनुसार, शिलाजीत का सेवन यौन क्षमता को बढ़ाता है. इसके अलावा, शरीर पर इसके कई अन्य प्रभाव भी होते हैं, जो उम्र बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं.

अश्वगंधा का सेवन

यह औषधीय जड़ी-बूटी पुरुषों में यौन समस्याओं के इलाज के लिए एक प्रभावी उपाय है. अश्वगंधा मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है और कामेच्छा को बढ़ाता है. यह पुरुषों को अपने स्खलन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और संभोग को लम्बा करने में मदद करता है.

लौंग का सेवन

लौंग में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और जिंक सहित कई गुण होते हैं. इसे उत्तेजना बढ़ाने वाले मसाले के रूप में भी जाना जाता है. अगर आपको कोई यौन समस्या है, तो लौंग का सेवन करें. इससे आपके यौन स्वास्थ्य में सुधार होगा.

