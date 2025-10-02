Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल
Home > हेल्थ > Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल

Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल

Women Sexual Issues: आजकल लगभग 40% महिलाएं एक समस्या से परेशान रहती हैं, जिसका असर उनके सेक्स जीवन, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 2, 2025 1:04:48 PM IST

women Sexual Issues
women Sexual Issues

Women Sexual Issues: अक्सर महिलाएं काम, परिवार और जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती हैं कि उनका सेक्स जीवन प्रभावित होने लगता है. औक वह इस विषय पर खुलकर बात भी नहीं कर पातीं, लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग 40% महिलाएं महिला यौन रोग (FSD) नामक एक स्थिति से पीड़ित होती हैं. यह स्थिति न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है.

सेक्स की इच्छा क्यों कम हो जाती है?

महिलाओं को अक्सर लगता है कि उनका सेक्स करने का मन नहीं करता. शोध के अनुसार, लगभग 47% महिलाएं मानती हैं कि उन्हें सेक्स का उतना आनंद नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए. इसके कारणों में तनाव, चिंता, अवसाद, खराब खान-पान, अत्यधिक व्यायाम या कुछ दवाओं का सेवन शामिल हो सकता है. इससे रिश्तों में दूरियां और तनाव भी पैदा हो सकता है. इसलिए, अच्छी नींद, स्वस्थ आहार और तनाव प्रबंधन भी आपके सेक्स जीवन को बेहतर बना सकते हैं.

कुछ महिलाएं चरमसुख तक नहीं पहुंच पाती हैं.

एक अध्ययन के अनुसार, महिलाएं सेक्स के दौरान चरमसुख तक नहीं पहुंच पाती हैं. 85% महिलाओं ने माना कि उन्हें कभी न कभी चरमसुख प्राप्त करने में कठिनाई हुई है. कभी-कभी चरमसुख प्राप्त न कर पाना सामान्य है, लेकिन अगर यह समस्या अचानक और बार-बार हो, तो यह महिला यौन रोग का संकेत हो सकता है. अपनी दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें, क्योंकि हार्मोनल गोलियां भी कभी-कभी इसका कारण बन सकती हैं.

सेक्स के दौरान दर्द

कई महिलाएं सेक्स के दौरान दर्द की शिकायत करती हैं, जिसके कारण वे इससे बचती हैं. चिकित्सकीय भाषा में इसे डिस्पेर्यूनिया कहा जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे संक्रमण, श्रोणि सूजन की बीमारी, एंडोमेट्रियोसिस और डिम्बग्रंथि पुटी. योनि का सूखापन, खराब चिकनाई और अन्य स्थितियाँ भी इसमें योगदान दे सकती हैं. अगर आपको बार-बार ये समस्याएं हो रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. क्योंकि महिलाओं के लिए अपने यौन जीवन के बारे में बात करना बेहद जरूरी है. लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी चीज का अनुभव कर रही हैं, तो इन्हें नजरअंदाज न करें. समय पर समाधान करने से न केवल आपके रिश्ते में सुधार होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास और खुशी भी बढ़ेगी.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल
Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल
Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल
Women Sexual Issues: 40% महिलाएं झेलती हैं ये रोग, पार्टनर के साथ संबध बनाना भी हो जाता है मुश्किल